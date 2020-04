『アイナナ』『白猫』『フルバ』など37作品！2020春アニメ・dアニメ配信ラインナップ

国内アニメ見放題サイト「dアニメストア」(https://anime.dmkt-sp.jp/)の2020年春から始まる新作アニメの配信ラインナップが公開された。豊富なタイトルをチェックして、アニメを楽しもう!



dアニメストアの2020春アニメ・計37作品(4月6日(月)時点)の配信が決定!



『アイナナ』『白猫』『フルバ』など、新番組も充実のラインナップを取り揃えられている。

配信日時等の詳細は、サイトにて確認できる。ラインナップ及び配信日時等については、予告なく変更される場合があるので、予めご了承を。

その他、新番組を存分に楽しめる企画も随時展開していくとのことなので、特集企画等も合わせてチェックしておこう。

気になる作品を事前にチェックして、配信開始まで「気になる登録」をしておこう。







【2020春アニメ・配信決定一覧】※2020年4月6日(月)時点

・天晴爛漫! 《地上波先行・最速》

・乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった… 《地上波先行・最速》

・放課後ていぼう日誌 《地上波先行・最速》

・かくしごと 《地上波同時・最速》

・神之塔 -Tower of God- 《地上波同時・最速》

・白猫プロジェクト ZERO CHRONICLE 《地上波同時・最速》

・俺の指で乱れろ。~閉店後二人きりのサロンで...~【通常版】 《地上波同時・最速》

・ギャルと恐竜 《地上波同時》

・グレイプニル 《地上波同時》

・アイドリッシュセブン Second BEAT! 《見放題最速》

・アルゴナビス from BanG Dream! 《見放題最速》

・啄木鳥探偵處 《見放題最速》

・球詠 《見放題最速》

・波よ聞いてくれ 《見放題最速》

・富豪刑事 Balance:UNLIMITED 《見放題最速》

・フルーツバスケット 2nd season 《見放題最速》

・文豪とアルケミスト ~審判ノ歯車~ 《見放題最速》

・本好きの下剋上 司書になるためには手段を選んでいられません(第二部) 《見放題最速》

・アサティール 未来の昔ばなし

・イエスタデイをうたって

・かぐや様は告らせたい?~天才たちの恋愛頭脳戦~

・キングダム 第3シリーズ

・ざしきわらしのタタミちゃん

・社長、バトルの時間です!

・食戟のソーマ 豪ノ皿

・新サクラ大戦 the Animation

・ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld(最終章)

・継つぐもも

・デジモンアドベンチャー:

・トミカ絆合体 アースグランナー

・のりものまん モービルランドのカークン

・ハクション大魔王2020

・爆丸アーマードアライアンス

・八男って、それはないでしょう!

・プリンセスコネクト!Re:Dive

・「メジャーセカンド」第2シリーズ

・もっと!まじめにふまじめ かいけつゾロリ



