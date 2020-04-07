大久保篤原作による舞台「炎炎ノ消防隊」のキャラクタービジュアル第1弾が公開された。
このたび、小澤廉扮するアーサー・ボイル、君沢ユウキ扮する秋樽桜備、馬場良馬扮する武久火縄のキャラクタービジュアルがお目見え。なお第2弾は4月10日、第3弾は4月17日、第4弾は4月24日、第5弾は5月1日、第6弾は5月8日にそれぞれ発表される。また公式Twitter（@FireforceStage）ではメインキャストのキャラクタービジュアルブロマイドセットが計12名様に当たるキャンペーンも実施中だ。
舞台「炎炎ノ消防隊」は、7月31日から8月2日まで大阪の梅田芸術劇場シアター・ドラマシティ、8月7日から9日まで神奈川・KT Zepp Yokohamaにて上演。チケットのオフィシャル先行は4月17日12時からスタートする。
舞台「炎炎ノ消防隊」
日程：2020年7月31日（金）～8月2日（日）
会場：大阪府 梅田芸術劇場シアター・ドラマシティ
日程：2020年8月7日（金）～8月9日（日）
会場：神奈川県 KT Zepp Yokohama
スタッフ
原作：大久保篤（講談社「週刊少年マガジン」連載）
演出：久保田唱
脚本：なるせゆうせい
音楽：三善雅己
キャスト
森羅日下部：牧島輝
アーサー・ボイル：小澤廉
秋樽桜備：君沢ユウキ
武久火縄：馬場良馬
茉希尾瀬：星波
アイリス：礒部花凜
烈火星宮：小南光司
カリム・フラム：校條拳太朗
フォイェン・リィ：安里勇哉
環古達：早乙女ゆう
レオナルド・バーンズ：萩野崇
象日下部：木津つばさ
プリンセス火華：野本ほたる
ジョーカー：和泉宗兵
ほか
(c)大久保篤・講談社／舞台「炎炎ノ消防隊」製作委員会