大久保篤原作による舞台「炎炎ノ消防隊」のキャラクタービジュアル第1弾が公開された。

このたび、小澤廉扮するアーサー・ボイル、君沢ユウキ扮する秋樽桜備、馬場良馬扮する武久火縄のキャラクタービジュアルがお目見え。なお第2弾は4月10日、第3弾は4月17日、第4弾は4月24日、第5弾は5月1日、第6弾は5月8日にそれぞれ発表される。また公式Twitter（@FireforceStage）ではメインキャストのキャラクタービジュアルブロマイドセットが計12名様に当たるキャンペーンも実施中だ。

舞台「炎炎ノ消防隊」は、7月31日から8月2日まで大阪の梅田芸術劇場シアター・ドラマシティ、8月7日から9日まで神奈川・KT Zepp Yokohamaにて上演。チケットのオフィシャル先行は4月17日12時からスタートする。

舞台「炎炎ノ消防隊」

日程：2020年7月31日（金）～8月2日（日）

会場：大阪府 梅田芸術劇場シアター・ドラマシティ



日程：2020年8月7日（金）～8月9日（日）

会場：神奈川県 KT Zepp Yokohama

スタッフ

原作：大久保篤（講談社「週刊少年マガジン」連載）

演出：久保田唱

脚本：なるせゆうせい

音楽：三善雅己

キャスト

森羅日下部：牧島輝

アーサー・ボイル：小澤廉

秋樽桜備：君沢ユウキ

武久火縄：馬場良馬

茉希尾瀬：星波

アイリス：礒部花凜

烈火星宮：小南光司

カリム・フラム：校條拳太朗

フォイェン・リィ：安里勇哉

環古達：早乙女ゆう

レオナルド・バーンズ：萩野崇

象日下部：木津つばさ

プリンセス火華：野本ほたる

ジョーカー：和泉宗兵

ほか

(c)大久保篤・講談社／舞台「炎炎ノ消防隊」製作委員会