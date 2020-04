「女子中学生の気持ちって難しい…」教師になるリスナーの悩みにSCANDAL・MAMI「アメとムチってありかも」

SCANDALがパーソナリティを務める新しい番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。そんな4人が放つ「空気」や「興味」、そして「おしゃべり」をもっと身近に感じてもらうために、「いつもの感じ」でトークすることが番組のコンセプト。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。4月6日(月)の放送では、この4月から中学校の先生になるリスナーの方の悩みに答えていきました。――リスナーからの電話相談。この春から中学校の先生になるリスナーの方の悩み「学校への不安」にSCANDALのメンバーがアドバイス。リスナー:以前は科学館に勤めていましたが、4月より中学校の理科の先生になります。TOMOMI:うちの番組、先生多いね……。RINA:受け答えが先生やもんな。TOMOMI:中学校までは理科大好きやったな。RINA:実験とか楽しいよね。HARUNA:新しい生活を迎える上で悩みはありますか?リスナー:運転して職場に向かうんですけど、ずっとペーパードライバーで……それが怖いです。TOMOMI:関係ないやん……!HARUNA:でも、それも大事じゃない?MAMI:「先生」にも「理科」にも、何も絡んでいないお悩み……。RINA:今月中(3月中)に車いっぱい乗っといた方がいいよね。TOMOMI:左折するときに歩行者、自転車の人を巻き込まないように、巻き込み確認をしてください。HARUNA:えーっと、他にありません? ほら、学校についての不安とか!リスナー:中学生の女子の気持ちが難しいなあって思いまして……。HARUNA:中学校が一番しんどかったなあ。友達にちょっとなじめなかったり、学校の勉強にうまくついていけなかったりとか。学校に行きたくないなってちょっと思ったこともあったし、多感な時期だったかもしれない。私は友達みたいに接してくれる先生がよかったかな。TOMOMI:心のなかに踏み込まれたりするのが嫌な子もいるかもしれへんから、1人ひとりどういう子なのか向き合って、見極めるのが大事なんじゃないかな、全員に同じ対応をするのは難しいよね。MAMI:アメとムチってありかな、授業中は厳しい、終わったらほんと友達みたいに話せるとか、そのギャップというか。その先生のときは、授業はちゃんとやろう、終わったら自分の悩みを話そうって。TOMOMI:運動会とか文化祭めっちゃ張り切る先生好きやったあ。楽しいなあって思えるよね。HARUNA:あ、年齢聞いても大丈夫?リスナー:23歳です一同:(驚愕!)RINA:ちょっと待って……年下やん! リナさ、32、3歳くらいかと思ってた。声は若いけど、めちゃくちゃしっかりしてるから。一同 うんうん。RINA:……がんばり!(関西弁のイントネーションで)。でも、人気の先生になりそうな雰囲気めっちゃあったよね!今回も明治アポロの効果もあって、トークが止まらず……。番組ではリスナーの皆さんからメッセージやテーマ自体を大募集中です。この番組でしか聴けないSCANDALの発信を次回もお楽しみに。<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロJFNPARK,Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://park.gsj.mobi/news/show/64145