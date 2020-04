木村拓哉の初のライブBlu-ray / DVD「TAKUYA KIMURA Live Tour 2020 Go with the Flow」が6月24日にリリースされる。

本作には木村が2月8日に東京・国立代々木競技場第一体育館で行った初のワンマンライブの模様を収録。収録内容などの詳細は後日発表される。リリースの発表と併せて木村の新たなアーティスト写真も公開された。写真は木村自身の発案で「力まずに撮影する」というコンセプトのもとリハーサルの合間に撮影されたもので、スタッフパーカーを羽織った木村の姿が捉えられている。