TM NETWORKのライブ映像が4月18日にYouTubeで生配信される。

3月にデビュー35周年記念ベストアルバム「Gift from Fanks T」「Gift from Fanks M」を2作同時にリリースし、4月21日に36周年目に突入するTM NETWORK。生配信は彼らのデビュー記念日の“前夜祭”として行われる企画で、1984年から1994年までのライブ映像を収録した2019年5月発売のBlu-rayボックス「TM NETWORK THE VIDEOS 1984-1994」から厳選した映像を12時間にわたって楽しむことができる。配信される映像の詳細やタイムテーブルなどは追ってアナウンスされる。

なお本日4月6日より開催予定だった宇都宮隆(Vo)のライブツアー「LIVE UTSU BAR TOUR 2020『それゆけ歌酔曲!!』ギア-レイワ2」は新型コロナウイルス感染拡大の影響により延期および中止となったが、明日4月7日にニコニコ生放送にて無観客ライブ「LIVE UTSU BAR 『それゆけ歌酔曲!!』ニコ生スペシャル」の有料配信を実施。また4月21日には、2019年11月に東京・Zepp Tokyoで行われた宇都宮のライブツアー「Dragon The Carnival」最終公演の模様とTM NETWORKの小室哲哉(Key)、木根尚登(G)からのコメントを収めた映像作品「Takashi Utsunomiya Tour 2019 Dragon The Carnival LIVE Blu-ray」がリリースされる。

TM 12H LIVE! TM NETWORK 35 Anniversary THANKS! FANKS!! and…

2020年4月18日(土)10:00~22:00

配信URL:https://youtu.be/muQsKov0OHc

宇都宮隆「LIVE UTSU BAR 『それゆけ歌酔曲!!』ニコ生スペシャル」

2020年4月7日(火)18:00~

配信URL:https://live.nicovideo.jp/watch/lv324958757

宇都宮隆「Takashi Utsunomiya Tour 2019 Dragon The Carnival LIVE Blu-ray」収録内容

01. Bang The Gong

02. Secret Rhythm ~ WELCOME BACK 2

03. Come on Let's Dance & everybody

04. Dragon The Festival

05. Virgin Emotion(浅倉大介ソロ)

06. Here, There & Everywhere

07. Rhythm Red Beat Black

08. キセキ(nishi-kenソロ)

09. クロコダイル・ラップ

10. Fantastic Vision

11. We Are Starting Over

12. Be Together

13. フレンズ(土橋安騎夫ソロ)

14. Just One Victory

15. 金曜日のライオン

16. SARA(北島健二ソロ)

17. Love Train

18. I am

19. Seven Days War

・Message from 小室哲哉&木根尚登