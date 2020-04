miletが新曲「The Love We’ve Made」MV公開、ONE OK ROCK・Toruも出演

miletが5月13日リリースの1stアルバム『eyes』より、Toru(ONE OK ROCK)プロデュースの新曲「The Love Weve Made」のミュージックビデオを公開。同MVにはToruもスペシャルゲストとして出演している。



ToruがONE OK ROCK以外のMVに出演するのは今回が初。しっとりとしながらも温かみを感じさせるMVとなっている。「The Love Weve Made」はアルバムリリースに先駆けて、明日4月6日より各音楽配信サイトにて先行配信もスタート。



miletが5月13日にリリースする『eyes』には、代表曲でもあるデビュー曲「inside you」、TVドラマ『偽装不倫』主題歌「us」に加えて、最新EP収録の「Prover」「Tell me」や、ライブのみで披露されていた楽曲「Parachute」など全18曲が収録されている。さらに、アルバム新録曲では、「inside you」のプロデュースを手掛けたToruが「The Love Weve Made」「Somebody」という新曲2曲のプロデュースを再び手掛けている。



・写真5点



コメント



milet:

「愛」という普遍的な大きなテーマを、そのまま、感じるままに音にしました。この曲は、Toruさんのご友人にお子さんが産まれ、その喜びやお祝いを曲にしようと思ったことがきっかけでした。



Toruさんの奏でる優しいギターの音色に”This is the love that weve made”「これが私たちがつくった愛なんだ」という言葉が、メロディが、自然と引き出されていきました。体温のような温もりのある愛の歌ができました。



Toru (ONE OK ROCK):

「inside you」と同じくらいのタイミングにできた曲で、思い出深い楽曲です。



ONE OK ROCKのバンド以外のミュージックビデオに参加させてもらうのは初めてで、特にこの曲で最後まで一連の流れで一緒にできたのが、ものすごく自分にとっても、いい経験になったなと思っています。









<リリース情報>





milet

1stフルアルバム『eyes』



発売日:2020年5月13日(水)

初回生産限定盤A(CD+BD)

価格:4500円(税別)

初回生産限定盤B(CD+DVD)

価格:3500円(税別)

通常盤・初回仕様(CD only)

価格:2900円(税別)