LiSA 中日ドラゴンズの応援テーマソング「マコトシヤカ」のポイントは？

LiSAがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。4月からオンエア日が金曜日に変更されたということで、改めて番組での役割を説明し、近況を報告しました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! LiSA LOCKS!」4月3日(金)放送分)――担当はLL教室の講師!生徒の皆さん、こんばんは! LiSA先生です! 私LiSA先生がお届けする授業ですが……ここは、LL教室になります! LL教室は、このSCHOOL OF LOCK! のはじっこにある教室です。みんなの学校にもLL教室ってありますか? 今もあるかなあ? 多分LL教室って、学校のすっごいはじっこのはじっこのはじっこにあるんだよね(笑)。あんまり開けてもらえない教室としてあるんですけど! でもこのLL教室は、みんなのための教室です。いつでも遊びに来て欲しいなーと思います! ということで、ここLL教室から「L」にまつわる授業をお届けしていきます! 生徒のみんな、よろしくね!――近況報告さて、最近の活動報告をしたいと思います。まずは、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、3月に予定していたアコースティックツアー「LiVE is Smile Always~unlasting shadow~」ですが、現在公演が延期になっています。しかしライブは振替公演を行う予定になっていますので、もうちょっとだけ待っていてください。LiSA先生もいろいろ準備しています。ライブしたいですね~。そして6月からは、全国アリーナツアーも決定していますからね。もうちょっとだけ待っててね。――ここで、メッセージを紹介【LiSA先生! 中日ドラゴンズの応援テーマソングを担当されることになったとTwitterで知りびっくりしました!「マコトシヤカ」早くフルで聴きたいです。そして、なぜ「マコトシヤカ」という曲名にしたのかも気になります!(14歳男性)】そうです! わたくしLiSA、この度中日ドラゴンズのCBCテレビ・ラジオで放送される野球中継番組のテーマソングを担当することになりました! 私は岐阜県出身で、学生時代は名古屋を中心に東海エリアで音楽活動を行ってたんですけど……子どものころから周りにドラゴンズファンの方が多くて、地元だからね。みんな、あの……バットで"カンカンカンカン"って鳴らして応援するやつをおうちに持ってて! 「これ何?」って聞くと「野球応援するやつなんだよ」って、お友達がすごい教えてくれてましたね〜。なので、地元のドラゴンズを応援する歌が歌えてすごく嬉しいなと思います。そしてこの「マコトシヤカ」という曲なんですけど……これから頑張るぞ! みたいなみんなの気持ち、そしてみんなの応援する気持ちを代弁できたらいいなと思って、届けさせてもらっています。みんなと一緒に「ウォオッオオ ウォオッオオ♪」って応援するところもあるし、聴くだけで楽しくなる曲です。ドラゴンズの(応援に)「かっとばせードラゴンズ!」っていうのがあるんだけど、そのリズムがこの曲の中に入ってるの! いまは違う言葉になってるんだけど、ドラゴンズを応援するときには、そこで「かっとばせードラゴンズ!」って言えるの!! だから、会場で応援してくれてるみなさんは、そこのリズムに乗って歌っていたら知らぬ間に一緒に応援できてるよ、っていう楽曲になっています! なので、期待しかしないでね!