4月11日(土)よりMBSほかでオンエアされるテレビアニメ「かぐや様は告らせたい?~天才たちの恋愛頭脳戦~」のオープニング主題歌を鈴木雅之が担当することが発表された。

アニメの第1期「かぐや様は告らせたい~天才たちの恋愛頭脳戦~」で、オープニング主題歌「ラブ・ドラマティック feat. 伊原六花」を歌唱した鈴木。第2期のオープニング主題歌のタイトルは「DADDY ! DADDY ! DO ! feat. 鈴木愛理」で、タイトル通りゲストボーカルに鈴木愛理が参加する。制作陣は「ラブ・ドラマティック」と同じく作詞作曲を水野良樹(いきものがかり)、サウンドプロデュースを本間昭光が担当した。

新曲「DADDY ! DADDY ! DO ! feat. 鈴木愛理」について、鈴木雅之は「仲間と一緒に歌って踊ったり、恋の駆け引きを楽しめるナンバーです。アニメをご覧いただく皆さんの気持ちと、アニメの世界観がより彩るものになれば嬉しいです」とコメント。鈴木愛理は「今回、鈴木雅之さんと『DADDY ! DADDY ! DO ! feat. 鈴木愛理』として歌わせていただくと聞いた時は、夢かと思うほどの驚きと喜びでした。W鈴木と呼んでいただけるなんて、大変光栄なことで緊張しますが、精一杯盛り上げたいと思います!」と語っている。

なお「DADDY ! DADDY ! DO ! feat. 鈴木愛理」は、4月15日に鈴木雅之のシングルとしてリリースされ、同日発売のデビュー40周年記念アルバム「ALL TIME ROCK 'N' ROLL」にも収録される。

鈴木雅之 コメント

アニソン界の大型新人・鈴木雅之です。



光栄なことに、第一期の「ラブ・ドラマティック」につづき、第二期のオープニングテーマを担当させていただくことになりました。



今作も、水野良樹(いきものがかり)が作詞作曲、本間昭光がサウンドプロデュースと強力なチームで楽曲制作をしました。



そして本間昭光氏の推薦で鈴木愛理をゲストヴォーカルに迎え、さらにパワーアップしたポップでファンキーなラヴソング「DADDY ! DADDY ! DO !」が完成しました。



仲間と一緒に歌って踊ったり、恋の駆け引きを楽しめるナンバーです。アニメをご覧いただく皆さんの気持ちと、アニメの世界観がより彩るものになれば嬉しいです。



2020年はシャネルズ(ラッツ&スター)からデビュー40周年と記念すべき年に、ニューシングル「DADDY ! DADDY ! DO !」のジャケットをかぐや様とコラボできました!今年の干支子(ねずみ)年にかけてイラストを描いてくださったアニメスタッフの皆様にも心より感謝いたします。

鈴木愛理 コメント

今回、鈴木雅之さんと「DADDY ! DADDY ! DO ! feat. 鈴木愛理」として歌わせていただくと聞いた時は、夢かと思うほどの驚きと喜びでした。



W鈴木と呼んでいただけるなんて、大変光栄なことで緊張しますが、精一杯盛り上げたいと思います!



是非、振り付けも含めて楽しんでください!!

鈴木雅之「DADDY ! DADDY ! DO ! feat. 鈴木愛理」収録曲

01. DADDY ! DADDY ! DO ! feat. 鈴木愛理

02. DADDY ! DADDY ! DO ! feat. 鈴木愛理(TV Size Version)

03. DADDY ! DADDY ! DO ! feat. 鈴木愛理(カラオケ)

04. DADDY ! DADDY ! DO !(Instrumental)