『ハイキュー‼︎』のマグカップ登場！ お気に入りを見つけよう♪

アルマビアンカは「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『ハイキュー‼︎ TO THE TOP』の商品の受注を3月30日(月)より開始した。



『ハイキュー‼︎ TO THE TOP』は、『週刊少年ジャンプ』(集英社刊)にて連載中の、シリーズ累計発行部数3500万部を突破した古舘春一による漫画『ハイキュー‼︎』を原作とするアニメ。

高校バレーボールを題材にした本作は、2014年の第1期『ハイキュー‼︎』からスタートし、第2期『ハイキュー‼︎ セカンドシーズン』第3期『ハイキュー‼︎ 烏野高校 VS 白鳥沢学園高校』とアニメが展開され、2020年1月10日より待望の第4期『ハイキュー‼︎ TO THE TOP』が放送中だ。



この度登場するマグカップは、各キャラクターと背番号や名前、学校名を組み合わせ、各高校をイメージしたカラーリングでデザイン。少し大きめのマグカップで、飲み物をたっぷりと入れることができる。



ラインナップは日向翔陽、影山飛雄、月島蛍、山口忠、及川徹、岩泉一、黒尾鉄朗、孤爪研磨、牛島若利、天童覚、木兎光太郎、赤葦京治の全12種。

あなたのお気に入りを見つけて、お家やオフィスで活用しよう!



(C)古舘春一/集英社・『ハイキュー‼︎』製作委員会・MBS