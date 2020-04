ドイツフットボールリーグ(DFL)が主催するeスポーツ大会「ブンデスリーガ・ホーム・チャレンジ」の3日目が4日に行われた。

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、ブンデスリーガが4月30日まで延期になったのを受けて、DFLは3月28日から本来は試合が行われる週末にサッカーゲーム『FIFA 20』の大会「ブンデスリーガ・ホーム・チャレンジ」を開催している。

大会には、ブンデスリーガ1部の14チームとブンデスリーガ2部の12チームが参戦。1チーム2人制で、少なくとも1人はプロサッカー選手、もう1人はクラブのスタッフやeスポーツチームの選手などによって構成される。各対戦は2試合合計で争われ、参戦選手はPlayStation 4のオンラインモードを使ってそれぞれ自宅でプレーする。試合は1試合25分間で、レート85に統一されたモードで実施。大会の様子は、DFL主催のeサッカー大会「バーチャル・ブンデスリーガ(VBL)」のYouTubeチャンネルにてライブ中継された。

第2試合はヘルタ・ベルリンとフライブルクが乱打戦を演じた。ヘルタ・ベルリンが6-1で第1戦を制したが、第2戦はU-21ドイツ代表DFニコ・シュロッターベックが、ドイツ人DFマクシミリアン・ミッテルシュテットを11ゴールで粉砕し、フライブルクが圧巻の逆転勝利を収めた。

第4試合でホルシュタイン・キールと対戦したドルトムントは、第1戦を1-3で落としたものの、第2戦でモロッコ代表DFアクラフ・ ハキミがドイツ人DFドミニク・シュミットを撃破。マルコ・ロイスのハットトリックやアーリング・ハーランドの得点、さらに先週に続いて自分自身でも追加点を決めるなど、6-1で制してドルトムントを逆転勝利に導いた。

第8試合では、ともに今週末から参戦のボルシアMGと審判団チーム(ドイツ代表チームを使用)が登場した。第1戦は、2月のFIFA eクラブ・ワールドカップにも出場したヤニック・ライナース(Jeffryy 95)が、2018-19シーズンからブンデスリーガ1部でも主審を務めるダニエル・シュラガー氏を4-0で破り、ボルシアMGが先勝。第2戦は、ブンデスリーガをはじめチャンピオンズリーグなどでも笛を吹くデニス・アイテキン氏が、セルジュ・ニャブリとルカ・ヴァルトシュミットでゴールを奪い、ドイツ人MFヨナス・ホフマンを1-2で撃破したが、2戦合計ではボルシアMGが5-2で制した。

▼3日目の結果(4月4日)

■ハノーファー 2-4 ダルムシュタット

マルセル・ドイッチャー(”H96_DonChap”/eスポーツ選手) 1-2 ヤニック・デ・グロート(”Gotzery”/eスポーツ選手)

ユリアン・コルブ 1-2 フェリックス・プラッテ

■ヘルタ・ベルリン 7-12 フライブルク

エリアス・ネルリッヒ(”EliasN97″/eスポーツ選手) 6-1 マルク・フレッケン

マクシミリアン・ミッテルシュテット 1-11 ニコ・シュロッターベック

■ケルン 5-5 グロイター・フュルト

ティム・カトナヴァトス(”The StrxngeR”/eスポーツ選手) 2-3 ファビオ・ザッバーク(”fifabio97″/eスポーツ選手)

ラファエル・チホス 3-2 ティモシー・ティルマン

■ドルトムント 7-4 ホルシュタイン・キール

エルネ・エンベリ(YouTuber) 1-3 シハット・コルクマズ(eスポーツ選手)

アクラフ・ハキミ 6-1 ドミニク・シュミット

■ホッフェンハイム 12-1 マインツ

マルセル・シュワルツ(eスポーツコーチ) 7-0 ユリアン・グライス(YouTuber)

モアネス・ダブール 5-1 フロリアン・ミュラー

■パーダーボルン 4-6 ヴェーエン・ヴィースバーデン

ルーカス・フィードラー(eスポーツ選手) 4-0 シモン・デーリング(”Bremo”/eスポーツ選手)

リフェト・カピッチ 0-6 サシャ・モッケンハウプト

■ライプツィヒ 4-4 ブレーメン

モリッツ・マデ(eスポーツ選手) 2-3 エルハン・カイマン(”Dr. Erhano”/eスポーツ選手)

ノルディ・ムキエレ 2-1 ダヴィー・ゼルケ

■ボルシアMG 5-2 審判チーム

ヤニック・ライナース(”Jeffryy 95″/ eスポーツ選手) 4-0 ダニエル・シュラガー主審

ヨナス・ホフマン 1-2 デニス・アイテキン主審

▼4日目の結果(4月5日)

ニュルンベルク vs ザンクト・パウリ

フランクフルト vs アルミニア・ビーレフェルト

ヤーン・レーゲンスブルク vs シュトゥットガルト

レヴァークーゼン vs ディナモ・ドレスデン

ヴォルフスブルク vs シャルケ

ハンブルガーSV vs アウクスブルク

ボーフム vs ウニオン・ベルリン