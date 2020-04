アニソンの充実ぶりで知られるタワーレコード新宿店のアニメ担当バイヤー樋口翔さんが、アニソンの売れ筋や販売現場の生の声を伝える「新宿アニソンスコープ」。同店の3月23~29日の1位は、声優育成スマホゲーム「CUE!」のキャストによるユニット「AiRBLUE」のニューシングル「beautiful tomorrow」(3月25日発売)でした。

◇先週の結果

首位を獲得した「beautiful tomorrow」は、「AiRBLUE」の2枚目のシングル。表題曲と「私たちはまだその春を知らない」を収録しており、春にぴったりな爽やかな楽曲が楽しめる1枚に仕上がっています。

続く2位には、キャラクターラッププロジェクト「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」(ヒプマイ)のシンジュク・ディビジョン「麻天狼」の新CD「麻天狼 -Before The 2nd D.R.B-」がランクイン。各ソロ曲を、ヒップホップグループ「韻シスト」、ビジュアル系エアバンド「ゴールデンボンバー」の鬼龍院翔さん、ラッパーのDOTAMAさんという豪華アーティストが手がけていることも話題です。

3位には、アニメ「ラブライブ!」の声優陣によるユニット「μ’s(ミューズ)」の「MOMENT RING」以来、約4年ぶりとなるニューシングル「A song for You! You? You!!」が登場しました。「μ’s」の多くの楽曲を提供してきた畑亜貴さんと高田暁さんのタッグによる、ファン待望の感動的な楽曲に仕上がっています。

4位には、声優の早見沙織さんのミニアルバム「シスターシティーズ」がランクイン。Kenichiro Nishihara(西原健一郎)さん、田淵智也さん、NARASAKIさん、堀込泰行さん、横山克さんといった豪華なクリエーターが楽曲を提供し、早見さんが全曲の作詞を手がけています。アーティストデビュー5周年を迎える早見さんとクリエーターたちの化学反応が楽しめる1枚です。

続いて、人気ゲーム「アイドルマスター ミリオンライブ! シアターデイズ」(ミリシタ)発のシングル「THE IDOLM@STER MILLION THE@TER WAVE 07 Jus-2-Mint」が5位にランクイン。1990~2000年代を中心にライトノベルやアニメが人気を集めた「スレイヤーズ」シリーズの30周年を記念した3枚組のアルバム「スレイヤーズ MEGUMIXXX(メグミックスキス)」が6位に登場しました。主人公リナ=インバース役の林原めぐみさんが歌ってきた関連楽曲や新曲「two thumbs up!」が収録されています。

ほかにも、人気アニメ「KING OF PRISM」(キンプリ)シリーズの総集編となる劇場版「KING OF PRISM ALL STARS -プリズムショー☆ベストテン-」の主題歌「LOVEグラフィティ」が収録された「KING OF PRISM ALL STARS プリズムショー☆ベストテン『LOVEグラフィティ』」が8位、クリエーティブユニット「(K)NoW_NAME」によるテレビアニメ「ドロヘドロ」のエンディングテーマ集「混沌(カオス)の中で踊れ」が10位と、話題作もランクインしています。

◇今週の動向

ヒップホップをテーマにしたメディアミックスプロジェクト「Paradox Live(パラドックスライブ)」のラップバトルCD「Paradox Live Stage Battle “DESIRE”」、女性シンガーVALSHE(バルシェ)さんのアルバム「PRESENT」に注目しています。

◇タワーレコード新宿店アニソンコーナーランキング(左からタイトル、アーティスト)

1位 「beautiful tomorrow」 AiRBLUE シングル

2位 「麻天狼 -Before The 2nd D.R.B-」 麻天狼 アルバム

3位 「A song for You! You? You!!」 μ’s シングル

4位 「シスターシティーズ」 早見沙織 アルバム

5位 「THE IDOLM@STER MILLION THE@TER WAVE 07 Jus-2-Mint」 Jus-2-Mint シングル

6位 「スレイヤーズ MEGUMIXXX」 林原めぐみ アルバム

7位 「NieR Orchestral Arrangement Album - Addendum」 GAME MUSIC アルバム

8位 「KING OF PRISM ALL STARS プリズムショー☆ベストテン『LOVEグラフィティ』」 SePTENTRION シングル

9位 「Fling Posse -Before The 2nd D.R.B-」 Fling Posse アルバム

10位 「混沌(カオス)の中で踊れ」 (K)NoW_NAME アルバム

◇プロフィル

樋口翔 タワーレコード新宿店7階(邦楽・販売促進)アニメ担当バイヤー。2014年に町田店から異動。アニメにハマったきっかけは「新世紀エヴァンゲリオン」「BLUE SEED」「VS騎士ラムネ&40炎」など1990年代の作品で、アニソンの中でもキャラソン、特にアイドルアニメ関連の楽曲を愛聴。マイアンセムは「アイドルマスターミリオンライブ!」から「Up!10sion Pleeeeeeeeease!」。お気に入りのアニメ、ゲーム作品は「プリティーリズム」「アイドルマスター」「フォトカノ」「サクラ大戦」など。