豆柴の大群「プロフィールはググれ！」ラジオレギュラースタート

豆柴の大群がレギュラー出演する「豆柴LOCKS!」が、4月1日(水)よりTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」内にてスタート。1回2分半という放送時間の中で、1日(水)、2日(木)と2日にわたって自己紹介を行いました。――放送1日目ナオ・オブ・ナオ:生徒のみなさん初めまして。SCHOOL OF LOCK! の飼育小屋の子犬……。5人:豆柴の大群です!ナオ:私たちは、バラエティ番組「水曜日のダウンタウン」内の企画「MONSTER IDOL」から生まれたアイドルグループです! 安田大サーカスのクロちゃんが、プロデュースに関わったり……。ハナエモンスター:オイオイオイオイオイオイオイ! もう、その説明聞き飽きたわ!ミユキエンジェル:そうだよ! プロフィールとかは、今の時代ググればいいだろ! おいこれ聴いてる生徒たち、ググれ!!カエデフェニックス:怖い怖い怖い(笑)。ハナエ:私たちYouTubeチャンネルやってるので、そっちのほうで顔と声を一致させてくれたら嬉しいです。YouTubeを見ろ!ナオ:ちょっとちょっとちょっと! まだ初回だから、締めるところは締めないと印象が悪すぎますので……。アイカ・ザ・スパイ:はい! じゃあ自己紹介しま~す。アイカ・ザ・スパイです。趣味はお菓子を食べることです!ハナエ:何、自己紹介してんの?アイカ:だって初回じゃん、初回自己紹介大切だよ!ナオ:もう収拾がつかないので、とりあえず私たちの曲だけでも聴いてもらいましょう! それでは、豆柴の大群で「りスタート」。――放送2日目ナオ:じゃあ改めて、自己紹介をしましょうか。豆柴の大群のナオ・オブ・ナオです。趣味はラーメンを食べることです。よろしくお願いします!カエデ:カエデフェニックスです。豆柴の大群の最年長です。よろしくお願いします!ハナエ:見えな~い。ミユキ:さすが最年長! ポンコツだけど~(笑)。アイカ:アイカ・ザ・スパイです。とにかくお菓子が大好きです! よろしくお願いします!ハナエ:かわいい~。ナオ:ダイエットしろ!(笑)。全員:(笑)。ミユキ:ミユキエンジェルです! わんわん!ハナエ:ハナエモンスターです。最近十六茶にハマってます。よろしくお願いします!カエデ:渋いね。ナオ:以上、5匹の豆(↑)柴(↓)ちゃんを~よろしくお願い……はっはっは~。イントネーション、間違えちゃった(笑)。ミユキ:いいよっ!豆柴の大群は、毎週月曜から木曜の22時55分より登場します(一部地域を除きます)。メッセージ(エサ)は、豆柴掲示板へ!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/