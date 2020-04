Official髭男dismが考える 学生時代の恋愛の公式

Official髭男dismが、TOKYO FMのレギュラー番組に初登場。初回の放送では、番組での担当とそれにまつわるエピソードを語りました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! ヒゲダンLOCKS!」4月1日(水)放送分)藤原聡(Vo/Pf):今日から水曜日の講師を担当します……!全員:Official髭男dismです!藤原:ついにこの日が来たかと! 今日から毎週水曜日のレギュラー講師として、この学校にやってまいりましたー! 改めて、僕たちの担当科目について説明します。僕たちOfficial髭男dismの担当は、“公式の講師”。教室や試験の回答用紙の外にあるさまざまな問題を、みんなと一緒に向き合いながらいろんな“公式”を探していきたいと思います。3人:よろしくおねがいします!藤原:今日は1回目の授業ということで、僕たちがこれまでに見つけた公式の例を発表していきたいと思います。例えば、とかね!全員:(笑)。藤原:Official髭男dismは、ライブ前に円陣を組んでいいライブが出来たこと一度もないからね(笑)。あとは何だろうな……?楢﨑誠(Ba/Sax):学生時代とかは、いろいろあったよね。それこそ恋に対してさ……俺、基本的に隣の席になった女子は、好きになる説あったけどね(笑)。全員:(笑)。楢﨑:みたいなさ(笑)。藤原:なるほどね(笑)。楢﨑:自動的に、密接に関わるわけじゃない? 知っちゃうから、好きになっちゃいがちだよね。藤原:距離も縮まるしな!楢﨑:縮まるのよ~。他にもあるかな?松浦匡希(Dr):全員:……………。松浦:……え!?藤原:らしいな(笑)。ちゃんまつの公式だね!松浦:簡単な調理法的なやつも、あったりするかもしれないよ。料理は楢ちゃんが好きだし、さっきのオーロラソースみたいに幅広く!楢﨑:本当に(話題の)幅が広いな(笑)。藤原:「公式の講師」は、マジでバイタリティ高いから!楢﨑:これは楽しみだね~。藤原:でもね、前からゲストではSCHOOL OF LOCK! に呼んでいただいていたけど、このタイミングで改めて“公式の講師”として学校に来れたっていうのは……すごく嬉しいのは、例えば自分の同級生とかが母校に先生として帰ったりしているわけで、元生徒(リスナー)の俺が講師として戻ってこられたところにエモを感じます!小笹大輔(Gt):エモい! 早く皆さんからのメッセージを読んで、公式を見つけていきたいな。藤原:そうだね。熱いキャッチボールを、始めていこうじゃありませんか!松浦:藤原:初回の公式がこれか(笑)。大いにあるな!小笹:でも逆に、俺は好きな女の子と隣の席になれたことがないかもしれない。松浦:え!? 早速公式が隠れてきている……!(笑)。小笹:隣の席に来た子を好きになるのはわかるけど、好きになった女子と席替えで隣になれることなくない? 狙うと来ない、みたいな(笑)。楢﨑:ごめん……さっきから『女子』と『好き』の女、子、女、子っていうコントラストが気になってしょうがなくて……(笑)。松浦:ああ~……そういうことよね(笑)。小笹:ラジオだと伝わらない(笑)。藤原:わからんやろ(笑)。●Official髭男dismへのメッセージは、ヒゲダン掲示板へ<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/