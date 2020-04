『BIOHAZARD』RE:2&RE:3のスタイリッシュなオリジナルTシャツ予約開始！

『BIOHAZARD RE:3』の発売を記念して、『BIOHAZARD RE:3』&『BIOHAZARD RE:2』のイーカプコン限定、スタイリッシュなモノクロTシャツ全18種の予約が開始された。



2020年4月3日(木)発売の『BIOHAZARD RE:3』は1999年に発売された『バイオハザード3 LAST ESCAPE』のリメイク版であると共に、2019年に発売された前作『バイオハザード RE:2』から続くREシリーズ2作目。プレーヤーはジル・バレンタインとなり、壊滅状態のラクーンシティからの脱出を目指す。



この度、『BIOHAZARD RE:3』の発売を記念して、『BIOHAZARD RE:3』『BIOHAZARD RE:2』に登場する主要キャラクターやクリーチャーを黒のボディに白色のみでスタイリッシュにデザインした、イーカプコン限定のオリジナルTシャツを発売!



また、『BIOHAZARD RESISTANCE』は「サミュエル」「ジャニアリー」「ヴァレリー」「タイローン」「ベッカ」「マーティン」のサバイバー全6キャラクター分を用意。持ちキャラのTシャツを着用してゲームをプレイしよう!



タウンユースを意識したスタイリッシュなデザインTシャツは、イーカプコン限定商品。受注受付は2020年5月7日(木)12:00まで、2020年7月中旬発売予定となっている。



