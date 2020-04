6月27日と28日に神奈川・東扇島東公園特設会場で行われるSiM主催の野外フェス「DEAD POP FESTiVAL 2020」の出演アーティスト第2弾が発表された。

新たにラインナップされたのはあっこゴリラ、Creepy Nuts、ORANGE RANGE、Survive Said The Prophet、THE ORAL CIGARETTESの5組。オフィシャルサイトではチケットの3次先行予約申し込みを 4月19日まで受け付けている。

DEAD POP FESTiVAL 2020

2020年6月27日(土)神奈川県 東扇島東公園特設会場

2020年6月28日(日)神奈川県 東扇島東公園特設会場

OPEN 9:00 / START 11:30 / END 20:30

<出演者>

SiM / 9mm Parabellum Bullet / coldrain / ハルカミライ / HEY-SMITH / 岡崎体育 / SCANDAL / Skindred / あっこゴリラ / Creepy Nuts / ORANGE RANGE / Survive Said The Prophet / THE ORAL CIGARETTES / and more