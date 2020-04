OTOTOY、ミュージシャンの音源売上を希望する施設へ届ける支援企画を開催

OTOTOYが、ミュージシャンが製作した音源の売上を、ミュージシャンの希望する施設へ届ける支援企画「Save Our Place」を発表した。



「Save Our Place」では、企画に賛同したミュージシャン / レーベルが未リリース音源をOTOTOYにて配信。その音源の売り上げは、クレジット決済手数料と著作権使用料(著作権登録がある場合のみ)を除き、施設に全額送られる。また支援の対象施設はミュージシャン / レーベル側が選択することができる。今回は新曲、新録音源、無観客ライブ音源、スタジオ・ライブ音源、アコースティック弾き語り音源などが『Save Our Place』対象音源となる。







本企画に先駆けて、先日小岩BUSHBASHに所縁のあるミュージシャン達が無観客ライブ〈CRYMAX BROADCAST〉を開催し、ライブ・レコーディング音源を録音。その音源は『CRYMAX BROADCAST~SAVE THE BUSHBASH COMPILATION』というタイトルでOTOTOYで4月6日に配信される。参加アーティストはFUCKER、田島ハルコ、Limited Express (Has Gone?)、DEATHROの4組。今回の収益は小岩BUSHBASHに送られる。



・主催者コメント

現在、新型コロナウイルスの影響で、多くのイベント/ライブが開催自粛を余儀なくされています。それによりライブハウスやイベントスペースなど、多くの施設が経済的にも精神的にも大きなダメージを受けています。



そこでOTOTOYではこういった施設を少しでも支援したく、ミュージシャンとともに施設をサポートできる企画『Save Our Place』を立ち上げました。それは、ミュージシャンが創った音源をOTOTOYで販売し、その売上をミュージシャンが希望する施設へ届けるという仕組みです。今の政府の方針を見るに、従業員の人件費の負担は軽減されそうですが、施設はそれ以外にも家賃や光熱費、その他諸々の多額の運営費がかかり続けます。そのため、今こそ我々が大好きな施設に直接的な支援をすべきだと考えました。



「Save Our Place」で一番やりたいことは、ミュージシャンがはじめてライブをやった、応援し育ててくれた、自分たちのファンが楽しんで遊べる、新型コロナウイルスの騒動が落ち着いた後に帰って来れる…。 そんな大切な大切な場所を、音楽の力で直接支援することです。





<企画情報>



「Save Our Place」



・支援内容1:音源の配信

この企画に賛同していただいたミュージシャン/レーベルの音源をOTOTOYで配信します。音源の売り上げは、クレジット決済手数料と著作権使用料(著作権登録がある場合のみ)を除き、全額が施設に送られます。支援の対象施設はミュージシャン/レーベル様側が指定していただきます。

【音源の種類】

新曲、新録音源、無観客ライブの収録音源、スタジオ・ライブの収録音源、アコースティック弾き語り音源など。



・支援内容2:無観客ライブ配信&ライブ音源配信

営業が制限されてしまっている施設にて、ミュージシャンの無観客ライブ配信(インスタライブ or YouTube Live or ニコニコ動画を利用)。配信した無観客ライブを一旦OTOTOYがレコーディング費用を負担して録音、その後OTOTOYでの配信をスタートします。クレジット決済手数料と著作権使用料(著作権登録がある場合のみ)を除いた売上金のうち、レコーディング費用の実費が音源売り上げで採算が取れるまでは、売上金の50%を施設への支援にあてます。レコーディング費用の実費がまかなわれた時点で、クレジット決済手数料と著作権使用料(著作権登録がある場合のみ)を除いた売り上げ金を全額施設への支援にあてます。



《「Save Our Place」リリース・スケジュール》

2020年4月3日(金)『Save Our Place』プロジェクト公開

2020年4月6日(月) 『CRYMAX BROADCAST~SAVE THE BUSHBASH COMPILATION』リリース

収録ミュージシャン : FUCKER、田島ハルコ、Limited Express (Has Gone?)、DEATHRO

その後、集まった音源から順次公開!



Save Our Place 特設ページ:https://ototoy.jp/feature/saveourplace/

OTOTOY:https://ototoy.jp/