マカロニえんぴつ・はっとり「青春と一瞬（Strings ver.）」を一発撮りパフォーマンス

4月3日22時に公開されるYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」の第36回にて、マカロニえんぴつのVo.Gt.はっとりが「青春と一瞬(Strings ver.)」を披露することが発表された。



アーティストの一発撮りパフォーマンスを公開する「THE FIRST TAKE」。今回は世代を問わず多くの心を掴んでいるマカロニえんぴつからVo.Gt.はっとりが登場。今まで直面したことのない毎日が続く中、「なにかと気持ちが浮かない日々が続いていますが、どんな時でもずっと続く絶望はないと思っている」と語り、すべての人へ向けた最新アルバム収録のエールソング「青春と一瞬(Strings ver.)」を一発撮りで披露する。







■マカロニえんぴつ Vo.Gt.はっとりコメント

何かとみんな、気持ちが浮かない日々が続いてますけど、ずっと続く絶望はたぶんないと思っているので、今が最悪だと思って、どんな日々でも、無理してでも、愛していけたらいいんじゃないかなと思っています。ライブもなかったし、ちょっとその分気持ち込めて歌いました。ちょっと荒かったけど、ライブでやるのとはまた違う、いいものが撮れたんじゃないかなと思います。



歌の力ってものが相当必要となっている昨今だな、と思っていて。大したことではないですが、聴く前と聴いた後で、ちょっと気持ちが変わるくらいのことなのですが、それが今すごく僕らには必要で。自分も歌うことで前に進めているところがあるので、聴いた人も同じように前向きな気持ちになってもらえるといいなと思い、言葉ひとつひとつにかなり感情をこめて歌いました。





<番組情報>



YouTubeチャンネル

『THE FIRST TAKE』



公開日:2020年4月3日(金)

出演者:マカロニえんぴつ(はっとり)- 青春と一瞬(Strings ver.)

YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」チャンネルトップページURL:https://www.youtube.com/channel/C9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q



マカロニえんぴつ オフィシャルサイト:http://macaroniempitsu.com/