本気のストリートダンスで注目を集めるドラマ×舞台連動プロジェクト『KING OF DANCE』(読売テレビ、4月11日スタート、毎週土曜24:58~/中京テレビ、4月16日スタート、毎週木曜25:44~/BS日テレ、5月7日スタート、毎週木曜23:00~ ほか)のメインビジュアルが解禁となった。



ダンス自慢の俳優たちが限界ギリギリのダンスパフォーマンスで魅せるTVドラマ×舞台の連動プロジェクト『KING OF DANCE』。高野洸、和田雅成、荒木宏文、丘山晴己、蒼木陣、丞威、福澤侑、本田礼生、眞嶋秀斗、滝澤諒、野島良太、OOPARTZ・RYUICHIが出演する。



今回公開されたメインビジュアルは、タイトルにもなっているダンス大会『KING OF DANCE』へ向けた各キャラクターの闘志あふれるデザインとなっている。さらに、地上波放送以外に各配信プラットフォームでの配信が決定。読売テレビの第1話放送終了後からは、TVer、GYAO!、ytvMyDo!にて、中京テレビの第1話放送終了後からは、Locipo(ロキポ)にて1週間の見逃し配信、そして、Huluやamazonビデオなど、有料配信サイトで配信される。



また、舞台チケットのオフィシャル最速先行は、4月4日(土)正午よりイープラスにて受付が開始となる。