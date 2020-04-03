TVアニメ「『A3!』SEASON SPRING ＆ SUMMER」の本PV第2弾が公開された。

放送スケジュールの変更後、4月6日より改めてTOKYO MXほかにて放送される「『A3!』SEASON SPRING ＆ SUMMER」。このたびのPVでは、前途多難な旗揚げ公演に向けて、ぶつかり合い、困難に立ち向かいながらも進んでいく春組5人の姿に加えて、夏組メンバーも一部登場している。

アニメ「A3!」

放送情報

TOKYO MX：2020年4月6日（月）より毎週月曜24:00～

サンテレビ：2020年4月6日（月）より毎週月曜24:00～

KBS京都：2020年4月6日（月）より毎週月曜24:00～

BS11：2020年4月6日（月）より毎週月曜24:00～

NCC長崎文化放送：2020年4月22日(水) より毎週水曜25:54～

配信情報

dアニメストア、FOD、U-NEXT：2020年4月6日（月）24:00～先行配信スタート

ニコニコ動画、AbemaTV、Hulu、バンダイチャンネル、Amazon Prime Video、Rakuten TV、ビデオマーケット、GYAO!ストア、DMM.com 動画、J:COMオンデマンド、ビデオパス、ひかりTV、ニコニコ生放送 にて配信予定

2020年10月より放送予定

スタッフ

原作：『A3!（エースリー）』（リベル・エンタテインメント）

キャラクター原案：冨士原良

監督：篠原啓輔

副監督：中園真登

シリーズ構成：ハヤシナオキ

キャラクターデザイン・総作画監督：小松真梨子

美術デザイン：石口十

衣装デザイン：あきづきりょう

美術監督：田辺浩子（草薙）

色彩設計：津守裕子

HOA：トライスラッシュ

グラフィックアート：荒木宏文

撮影監督：鈴木麻予（T2 Studio）

編集：土居秀充

音響監督：濱野高年

音楽：横山 克・橋口佳奈

オープニング主題歌制作：大石昌良

音楽制作：ポニーキャニオン

プロデュース：インフィニット

アニメーション制作：P.A.WORKS×Studio 3Hz

キャスト

春組

佐久間咲也：酒井広大

碓氷真澄：白井悠介

皆木綴：西山宏太朗

茅ヶ崎至：浅沼晋太郎

シトロン：五十嵐雅

夏組

皇天馬：江口拓也

瑠璃川幸：土岐隼一

向坂椋：山谷祥生

斑鳩三角：廣瀬大介

三好一成：小澤廉

秋組

摂津万里：沢城千春

兵頭十座：武内駿輔

七尾太一：濱健人

伏見臣：熊谷健太郎

古市左京：帆世雄一

冬組

月岡紬：田丸篤志

高遠丞：佐藤拓也

御影密：寺島惇太

有栖川誉：豊永利行

雪白東：柿原徹也

松川伊助：小西克幸

立花いづみ：名塚佳織

(c)A3! ANIMATION PROJECT