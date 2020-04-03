アニメ「サクラ大戦」OVAシリーズの無料配信が、Abemaビデオにて本日4月3日から期間限定で実施されている。
これは本日4月3日からアニメ最新作「新サクラ大戦 the Animation」が、AbemaTVにて地上波同時・独占先行配信されることを記念したもの。4月3日から16日まで「サクラ大戦 ～桜華絢爛～」「サクラ大戦 ～轟華絢爛～」の2シリーズが無料配信されており、4月17日から4月30日まで「サクラ大戦 神崎すみれ引退記念 す・み・れ」「サクラ大戦 エコール・ド・巴里」「サクラ大戦 ル・ヌーヴォー・巴里」「サクラ大戦 ニューヨーク・紐育」の4シリーズが無料になる予定だ。
Abemaビデオ「サクラ大戦」OVA無料配信の概要
「サクラ大戦 ～桜華絢爛～」
無料配信期間：2020年4月3日（金）0:00～4月16日（木）23:59
「サクラ大戦 ～轟華絢爛～」
無料配信期間：2020年4月3日（金）0:00～4月16日（木）23:59
「サクラ大戦 神崎すみれ引退記念 す・み・れ」
無料配信期間：2020年4月17日（金）0:00～4月30日（木）23:59
「サクラ大戦 エコール・ド・巴里」
無料配信期間：2020年4月17日（金）0:00～4月30日（木）23:59
「サクラ大戦 ル・ヌーヴォー・巴里」
無料配信期間：2020年4月17日（金）0:00～4月30日（木）23:59
「サクラ大戦 ニューヨーク・紐育」
無料配信期間：2020年4月17日（金）0:00～4月30日（木）23:59