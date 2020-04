5月4日から6日にかけて千葉・蘇我スポーツ公園で開催予定だった野外ロックフェス「JAPAN JAM 2020」の中止が発表された。

これは新型コロナウイルスの感染拡大、および現時点において収束の見通しが立っていない状況を受けての決定。チケット払い戻しに関する詳細は公式サイトおよび公式アプリ「Jフェス」にて後日アナウンスされる。今年の「JAPAN JAM」にはももいろクローバーZ、サンボマスター、モーニング娘。'20、[Alexandros]、宮本浩次、ASIAN KUNG-FU GENERATIONら54組の出演が予定されていた。

JAPAN JAM 2020(※開催中止)

2020年5月4日(月・祝)千葉県 蘇我スポーツ公園

OPEN 8:30 / START 10:30 / END 20:00(予定)

<出演者>

OKAMOTO'S / KEYTALK / キュウソネコカミ / ゲスの極み乙女。 / go!go!vanillas / coldrain / Survive Said The Prophet / サンボマスター / 四星球 / SUPER BEAVER / 10-FEET / TOTALFAT / BIGMAMA / BiSH / THE BAWDIES / ももいろクローバーZ / 夜の本気ダンス / Little Glee Monster



2020年5月5日(火・祝)千葉県 蘇我スポーツ公園

OPEN 8:30 / START 10:30 / END 20:00(予定)

<出演者>

[Alexandros] / アンジュルム / androp / indigo la End / Aimer / KANA-BOON / 感覚ピエロ / 9mm Parabellum Bullet / Creepy Nuts / さユり / SHE'S / ストレイテナー / sumika / BLUE ENCOUNT / フレデリック / Base Ball Bear / モーニング娘。'20 / UNISON SQUARE GARDEN



2020年5月6日(水・振休)千葉県 蘇我スポーツ公園

OPEN 8:30 / START 10:30 / END 20:00(予定)

<出演者>

ASIAN KUNG-FU GENERATION / 打首獄門同好会 / おいしくるメロンパン /クリープハイプ / SILENT SIREN / Saucy Dog / 東京スカパラダイスオーケストラ / Novelbright / ハルカミライ / Hump Back / Fear, and Loathing in Las Vegas / フジファブリック / ポルカドットスティングレイ / マカロニえんぴつ / 宮本浩次 / ヤバイTシャツ屋さん / RAISE A SUILEN / ROTTENGRAFFTY