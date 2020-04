8月21~23日に新潟・苗場スキー場にて開催される野外音楽フェス「FUJI ROCK FESTIVAL '20」の第2弾出演アーティストおよび日割りが発表された。

今回の発表で追加されたのは忌野清志郎 Rock'n'Roll FOREVER、電気グルーヴ、フォー・テット、King Gnu、NUMBER GIRL、ROVO、Voodoo Dead、THE BAWDIES、THA BLUE HERB、ブルーノ・メジャー、カルメン・マキ&OZ、DENIMS、Elephant Gym、GoGo Penguin、Hinds、羊文学、KEMURI、milet、光風&Green Massive、MONO NO AWARE、MONOEYES、折坂悠太、ReN、The Ska Flames、SUMMIT、サニーデイ・サービス、TENDOUJI、手嶌葵、Yogee New Wavesの29組。忌野清志郎 Rock'n'Roll FOREVERと電気グルーヴは23日公演のダブルヘッドライナーとして出演する。忌野清志郎 Rock'n'Roll FOREVERは「デビュー50周年を迎えたキヨシローが苗場に帰ってくる! 一緒に苗場で騒ごうぜ!」をコンセプトに大将(日高正博、FUJI ROCK FESTIVALの創始者)の盟友である仲井戸“CHABO”麗市をフィーチャリングしたROUTE 17 Rock'n'Roll ORCHESTRAで、ゲストとしてUA、エセタイマーズ、奥田民生(ユニコーン)、GLIM SPANKY、甲本ヒロト(ザ・クロマニヨンズ)、SION、チバユウスケ(The Birthday)、Char、Tokyo Tanaka(MAN WITH A MISSION)、Jean-Ken Johnny(MAN WITH A MISSION)、トータス松本(ウルフルズ)、YONCE(Suchmos)も参加する。もう1組の電気グルーヴは4年ぶりにヘッドライナーとして「FUJI ROCK FESTIVAL」に出演する。

またSUMMITのメンバーはPUNPEE、GAPPER、OMSB、MARIA、SIMI LAB、DyyPRIDE、BIM、VaVa、in-d、C.O.S.A. × KID FRESINO、BLYY、TWINKLE & DJsがラインナップ。所属アーティストが一堂に会し共演する豪華なステージになりそうだ。

FUJI ROCK FESTIVAL '20

2020年8月21日(金)新潟県 苗場スキー場

<出演者>

Tame Impala / Disclosure / Mura Masa / クレイロ / コリー・ウォン / ジャクソン・ブラウン / トム・ミッシュ / Black Pumas / デリック・メイ / ドノヴァン・フランケンレイター / Elephant Gym / Future Islands / ジョージア / Hinds / リンドストローム / Men I Trust / Metronomy / milet / ニール・フランシス / ロミ / TENDOUJI / 手嶌葵 / Yogee New Waves / and more



2020年8月22日(土)新潟県 苗場スキー場

<出演者>

The Strokes / Major Lazer / フォー・テット / King Gnu / NUMBER GIRL / ROVO / THE BAWDIES / Celeste / DENIMS / ファンタスティック・ネグリート / Fontaines D.C. / Frente Cumbiero / グリフィン / KEMURI / 光風&Green Massive / MONOEYES / ReN / THE SKA FLAMES / Yumi Zouma / and more



2020年8月23日(日)新潟県 苗場スキー場

<出演者>

忌野清志郎 Rock'n'Roll FOREVER / 電気グルーヴ / FKAツイッグス / フローティング・ポインツ / ルーファス・ウェインライト / Voodoo Dead / Altin Gun / ブラックベアー / THA BLUE HERB / ブルーノ・メジャー / カルメン・マキ&OZ / コリンベンダー / Emotional Oranges / GoGo Penguin / 羊文学 / MONO NO AWARE / MUSCLE SHOALS SOUL REVUE featuring Willie Hightower, Charles Hodges & Scott Sharrard / 折坂悠太 / SUMMIT / サニーデイ・サービス / and more