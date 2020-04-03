8月21～23日に新潟・苗場スキー場にて開催される野外音楽フェス「FUJI ROCK FESTIVAL '20」の第2弾出演アーティストおよび日割りが発表された。
今回の発表で追加されたのは忌野清志郎 Rock'n'Roll FOREVER、電気グルーヴ、フォー・テット、King Gnu、NUMBER GIRL、ROVO、Voodoo Dead、THE BAWDIES、THA BLUE HERB、ブルーノ・メジャー、カルメン・マキ＆OZ、DENIMS、Elephant Gym、GoGo Penguin、Hinds、羊文学、KEMURI、milet、光風＆Green Massive、MONO NO AWARE、MONOEYES、折坂悠太、ReN、The Ska Flames、SUMMIT、サニーデイ・サービス、TENDOUJI、手嶌葵、Yogee New Wavesの29組。忌野清志郎 Rock'n'Roll FOREVERと電気グルーヴは23日公演のダブルヘッドライナーとして出演する。忌野清志郎 Rock'n'Roll FOREVERは「デビュー50周年を迎えたキヨシローが苗場に帰ってくる！ 一緒に苗場で騒ごうぜ！」をコンセプトに大将（日高正博、FUJI ROCK FESTIVALの創始者）の盟友である仲井戸“CHABO”麗市をフィーチャリングしたROUTE 17 Rock'n'Roll ORCHESTRAで、ゲストとしてUA、エセタイマーズ、奥田民生（ユニコーン）、GLIM SPANKY、甲本ヒロト（ザ・クロマニヨンズ）、SION、チバユウスケ（The Birthday）、Char、Tokyo Tanaka（MAN WITH A MISSION）、Jean-Ken Johnny（MAN WITH A MISSION）、トータス松本（ウルフルズ）、YONCE（Suchmos）も参加する。もう1組の電気グルーヴは4年ぶりにヘッドライナーとして「FUJI ROCK FESTIVAL」に出演する。
またSUMMITのメンバーはPUNPEE、GAPPER、OMSB、MARIA、SIMI LAB、DyyPRIDE、BIM、VaVa、in-d、C.O.S.A. × KID FRESINO、BLYY、TWINKLE ＆ DJsがラインナップ。所属アーティストが一堂に会し共演する豪華なステージになりそうだ。
FUJI ROCK FESTIVAL '20
2020年8月21日（金）新潟県 苗場スキー場
＜出演者＞
Tame Impala / Disclosure / Mura Masa / クレイロ / コリー・ウォン / ジャクソン・ブラウン / トム・ミッシュ / Black Pumas / デリック・メイ / ドノヴァン・フランケンレイター / Elephant Gym / Future Islands / ジョージア / Hinds / リンドストローム / Men I Trust / Metronomy / milet / ニール・フランシス / ロミ / TENDOUJI / 手嶌葵 / Yogee New Waves / and more
2020年8月22日（土）新潟県 苗場スキー場
＜出演者＞
The Strokes / Major Lazer / フォー・テット / King Gnu / NUMBER GIRL / ROVO / THE BAWDIES / Celeste / DENIMS / ファンタスティック・ネグリート / Fontaines D.C. / Frente Cumbiero / グリフィン / KEMURI / 光風＆Green Massive / MONOEYES / ReN / THE SKA FLAMES / Yumi Zouma / and more
2020年8月23日（日）新潟県 苗場スキー場
＜出演者＞
忌野清志郎 Rock'n'Roll FOREVER / 電気グルーヴ / FKAツイッグス / フローティング・ポインツ / ルーファス・ウェインライト / Voodoo Dead / Altin Gun / ブラックベアー / THA BLUE HERB / ブルーノ・メジャー / カルメン・マキ＆OZ / コリンベンダー / Emotional Oranges / GoGo Penguin / 羊文学 / MONO NO AWARE / MUSCLE SHOALS SOUL REVUE featuring Willie Hightower, Charles Hodges ＆ Scott Sharrard / 折坂悠太 / SUMMIT / サニーデイ・サービス / and more