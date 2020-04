The 1975、フィービー・ブリジャーズを迎えた新曲「Jesus Christ 2005 God Bless America」公開

The 1975は、ソフトでアコースティックな新曲 「Jesus Christ 2005 God Bless America」でフィービー・ブリジャーズとタッグを組んだ。バンドがコロナウイルス流行のためツアー日程をすべて延期する前に、ブリジャーズはThe 1975のツアーでオープニングアクトに抜擢されていた。



The 1975の近日リリース予定のアルバム『Notes on a Conditional Form』が、5月22日にリリースされることを発表したばかり。このアルバムは『A Brief Inquiry into Online Relationships』に続く二部作で、当初は4月末にリリースされる予定だった。アルバム延期を発表する直前に、The 1975はコロナウイルスのパンデミックの状況を受けてツアーを延期した。彼らはまだ新しい日程を発表していない。



また日本では、2020年限定のスペシャルフェスとして誕生する「SUPERSONIC」でヘッドライナーを務めることが発表されている。