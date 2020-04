ブライト・アイズ、9年ぶりシングル『Persona Non Grata』リリックビデオ公開

アメリカのインディロックバンド、ブライト・アイズが9年振りとなる新曲「Persona Non Grata」のリリックビデオを公開した。



ブライト・アイズは2011年に9枚目のアルバム『The Peoples Key』をリリースして以来、長らく活動を休止していた。そして今年9年という時間を経て、最近のスタジオ・セッションで完成した曲「Persona Non Grata」を公開。今年2月のワールドツアーの発表とともに長い休息からバンドが活動を開始することをアナウンスしたが、この「Persona Non Grata」こそが、彼らの次の声明となる。







また、新曲「Persona Non Grata」と同時に発表されたバンドの声明も発表。昨今のコロナウイルス事情の中でファンを元気付ける言葉や、今年に新アルバムを必ずリリースする意志が述べられている。











<配信情報>



ブライト・アイズ

『Persona Non Grata』







現在配信中







公式サイト: http://bignothing.net/brighteyes.html