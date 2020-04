9月19~21日に千葉・幕張、19、21日に大阪・舞洲で行われる2020年限定の音楽フェスティバル「SUPERSONIC」の第1弾出演アーティストが発表された。

ヘッドライナーとしてアナウンスされたのはThe 1975、スクリレックス、ポスト・マローンの3組。The 1975はTOKYO会場の19日公演とOSAKA会場の20日公演、スクリレックスはTOKYO会場の20目公演とOSAKA会場の19日公演、ポスト・マローンはTOKYO会場の21日公演のヘッドライナーを務める。そのほかTOKYO会場の9月19日公演、OSAKA会場の20日公演にはリアム・ギャラガーとFatboy Slimが出演。TOKYO会場の20日公演およびOSAKA会場の19日公演にはカイゴ、TOKYO会場の21日公演にはWu-Tang Clan、Official髭男dismも出演する。

さらに出演日は未定だが、ドン・ディアブロ、Tones & I、オーロラ、ベアバッドゥービーらの出演も決定した。

SUPERSONIC

TOKYO

2020年9月19日(土)千葉県 ZOZOマリンスタジアム / 幕張シーサイドパーク

<出演者>

The 1975 / リアム・ギャラガー / Fatboy Slim / and more



2020年9月20日(日)千葉県 ZOZOマリンスタジアム / 幕張シーサイドパーク

<出演者>

スクリレックス / カイゴ / and more



2020年9月21日(月・祝)千葉県 ZOZOマリンスタジアム / 幕張シーサイドパーク

<出演者>

ポスト・マローン / Wu-Tang Clan / Official髭男dism / and more

OSAKA

2020年9月19日(土)大阪府 舞洲SONIC PARK(舞洲スポーツアイランド)

<出演者>

スクリレックス / カイゴ / and more



2020年9月20日(日)大阪府 舞洲SONIC PARK(舞洲スポーツアイランド)

<出演者>

The 1975 / リアム・ギャラガー / Fatboy Slim / and more



<出演日未定出演者>

Digitalism / ドン・ディアブロ / イアン・ブラウン / Tones & I / WarNymph(Grimes DJ Set) / アレック・ベンジャミン / オーロラ / ベアバッドゥービー / Blossoms / コナン・グレイ / ドミニク・ファイク / Easy Life / I Dont Know How But They Found Me / ジャックス・ジョーンズ / Squid / Waterparks / and more