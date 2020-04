『名探偵コナン』『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』が観たい映画にランクイン！

つみきが運営する国内最大級の映画レビューサービス『Filmarks(フィルマークス)』から、サービス内のデータに基づいた「2020年4月公開映画 期待度ランキング」が発表された。FilmarksのClip!数(ユーザーが観たい映画として登録した数)を集計し、ランキング化したものを期待度ランキングとしている。



映像と音楽を新しい形で融合させたプレイリスト・ムービー『WAVES/ウェイブス』が4月の期待度1位を獲得。邦画では、中島みゆきの珠玉の名曲を映画化した『糸』が最上位という結果になった。



アニメ作品では、4月17日(金)から公開の『名探偵コナン 緋色の弾丸』と、4月24日(金)から公開の『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン』がTOP10内にランクインしている。



【2020年4月公開映画 Filmarks期待度ランキング】



【01位】『WAVES/ウェイブス』

24,567 Clip! [4月10日公開]



【02位】『糸』

11,295 Clip! [4月24日公開]



【03位】『フェアウェル』

9,928 Clip! [4月10日公開]



【04位】『劇場』

8,016 Clip! [4月17日公開]



【05位】『名探偵コナン 緋色の弾丸』

6,109 Clip! [4月17日公開]



【06位】『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン』

4,290 Clip! [4月24日公開]



【07位】『カセットテープ・ダイアリーズ』

4,034 Clip! [4月17日公開]



【08位】『暗数殺人』

2,336 Clip! [4月3日公開]



【09位】『一度も撃ってません』

2,050 Clip! [4月24日公開]



【10位】『ホドロフスキーのサイコマジック』

1,841Clip! [4月24日公開]



(C)2019 A24 Distribution, LLC. All rights reserved.、(C)2020映画『糸』製作委員会、(C)2019 BIG BEACH, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.、(C)2020「劇場」製作委員会、(C)2020 青山剛昌/名探偵コナン製作委員会、 (C)暁佳奈・京都アニメーション/ヴァイオレット・エヴァーガーデン製作委員会、(C)BIF Bruce Limited 2019、(C)2018 SHOWBOX AND FILM295 / BLOSSOM PICTURES ALL RIGHTS RESERVED.、(C)2019 POMS PICTURES LLC All Rights Reserved、(C)SATORI FILMS FRANCE 2019 (C)Pascal Montandon-Jodorowsky