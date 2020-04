「ゲーム依存症対策条例」成立に若新雄純が苦言… 行為を制限しても意味がない？

市川美絵がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「Seasoning~season your life with music~」。3月19日(木)の放送は、木曜レギュラーパートナーの若新雄純(慶應大学特任准教授などをつとめるプロデューサー)が登場。最近起きたニュースを独自の視点で解説する「若新雄純の『色メガネ』」のコーナーでは、香川県の「ネット・ゲーム依存症対策条例」について取り上げました。香川県議会で3月18日(水)、18歳未満のインターネットやゲームへの依存を防ぐことを目的にした「ネット・ゲーム依存症対策条例」が、可決、成立しました。この条例では、家庭内で守るべきルールの目安として、平日のゲーム時間を1日60分(※休日は90分)などと規定。罰則は設けないものの、努力義務を求めるとしています。今回の条例成立を受けて、若新は開口一番「残念だと思う」とコメント。若新なりに調べてわかったのは、人間の依存症には大きく3つの種類があるらしいということ。1つは“薬物依存”。2つ目は、親子関係だったり、暴力を振るわれたりしても関係を断ち切れないような“人間関係依存”。そして、もう1つは“行為依存”と言います。若新いわく、今回のテーマであるゲーム依存は、行為依存に当てはまるものだと言えそうで、「行為依存は、(ゲームをするという)行為によって依存するわけじゃないと、研究によって明らかになっているらしい」と声を大にします。今回の条例は、“ゲームを長時間やるとゲーム依存になってしまう”という前提に規定されているように感じられるが、「ゲームを長時間したからといって、ゲーム依存になるわけではないらしい」と指摘。行為依存の原因としては、「自分への自信のなさや不安とか、孤独を埋めるために何か別のことに没頭したり、そこに逃げたりすることによって起きやすいようだ」と話します。「“ゲームがないと不安で何も手に付かない”とか“やっていないと落ち着かない”とか“気持ちが満たされなくて眠れない”みたいなものが依存。だから、どれだけ長時間やっていても(親に)『ごはんですよ』と言われたら『はい』ってやめられて、『寝る時間ですよ』と言われて、パッと寝られれば依存ではない」と言います。例えば、学校ではどうしても評価がつきものになるが、勉強や運動が苦手、友達があまりいない、親から「お兄ちゃんはできたのに、あなたは……」「誰々くんはすごいのにあなたはどうしたの」と比較されるなど、自分に自信が持てない状況が続くと依存になりやすいそうで、「“僕は全然できない”とか“誇れるものがない”という気持ちになってしまうと、どんどん不安になり、何か別のものに逃げて、そこで忘れようとするらしい」と説明。依存症にならないためには、「学校もしくは家庭で、勉強やスポーツだけじゃなくても、何か自信を持てるものを見つけてあげたり、得意なものがあれば、それが変わったものであっても褒めてあげたり、先生や親が『これができるの!? すごいじゃん!』『すごい特技じゃん!』と言ってあげることで、依存になりにくいだろうと考えられている」と話します。若新は、条例でゲーム時間が規定されることによって「親も先生も『また(ゲームを)やっているの!?』となってしまう。貴重な逃げ場所が“自分がやっていることは悪いことなんだ”“悪いことしか自分には安心できるものがない”など、ますますネガティブな感情や後ろめたい気持ちで続けることになる」と危惧。「何でもいいから、得意なことや誇れること、自信が持てることを大人が一緒になって探してあげることが大事。行為を制限することには意味がなくて、なぜ依存してしまうのか、子どもたちがなぜ自信を持てないことに悩んでいるのかということに、もっと向き合ってほしかった」と苦言を呈していました。<番組概要>番組名:Seasoning~season your life with music~放送日時:毎週月曜~木曜 13:30~15:55放送エリア:TOKYO FMをのぞくJFN全国20局ネットパーソナリティ:市川美絵、乙武洋匡(火曜)、IVAN(水曜)、若新雄純(木曜)番組Webサイト:https://park.gsj.mobi/program/show/38286