「APPLE VINEGAR -Music Award-」第3回大賞はROTH BART BARON

新進気鋭のミュージシャンが発表したアルバムに贈る作品賞「APPLE VINEGAR -Music Award-」、第3回となる今年の選考会が3月4日に行われ、大賞作品、及び特別賞3作品が決定した。
APPLE VINEGAR -Music Award-は、新進気鋭のミュージシャンが発表したアルバムに贈られる作品賞。今回もそれぞれの選考委員ならではの視点で、作品の魅力が丁寧に紐解かれる熱のこもった選考会となった。第3回となる今回は、大賞作品に ROTH BART BARON『けものたちの名前』、特別賞にDaichi Yamamoto『Andless』、東郷清丸『Q曲』 、なみちえ『毎日来日』の計4作品。受賞アーティストには、共産企業から賞金が贈呈された。
また、オフィシャルサイトには今回の選考会のレポートもアップされている。詳細は以下より。
＜イベント情報＞
第3回「APPLE VINEGAR -Music Award-」
審査員
後藤正文（ASIAN KUNG-FU GENERATION）
日高央（THE STARBEMS/GALLOW）
福岡晃子 （チャットモンチー済/イベントスペースOLUYO社長）
三原勇希 （タレント）
Licaxxx
受賞作品
・大賞
ROTH BART BARON
『けものたちの名前』
https://www.rothbartbaron.com
・特別賞
Daichi Yamamoto
『Andless』
https://spaceshowermusic.com/artist/12666166/#profile
東郷清丸
『Q曲』
https://kiyomarization.com
なみちえ
『毎日来日』
https://spaceshowermusic.com/artist/12720443/
ノミネート作品一覧
1. 『Agate』 / Black Boboi
2. 『Andless』 / Daichi Yamamoto
3. 『BODY』 / AAAMYYY
4. 『Brown』 / Sweet William
5. 『Dos City』 / Dos Monos
6. 『Down the Valley』/ NOT WONK
7. 『Q曲』 / 東郷清丸
8. 『エアにに』/ 長谷川白紙
9. 『けものたちの名前』/ ROTH BART BARON
10. 『毎日来日』/ なみちえ
オフィシャルイベントレポート
選考会前編：http://www.applevinegarmusicaward.com/2020/j001/
選考会後半：http://www.applevinegarmusicaward.com/2020/j002/
大賞/特別賞決定：http://www.applevinegarmusicaward.com/2020/winner/
APPLE VINEGAR -Music Award- TOP：http://www.applevinegarmusicaward.com/
新進気鋭のミュージシャンが発表したアルバムに贈る作品賞「APPLE VINEGAR -Music Award-」、第3回となる今年の選考会が3月4日に行われ、大賞作品、及び特別賞3作品が決定した。
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