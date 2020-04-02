「APPLE VINEGAR -Music Award-」第3回大賞はROTH BART BARON

新進気鋭のミュージシャンが発表したアルバムに贈る作品賞「APPLE VINEGAR -Music Award-」、第3回となる今年の選考会が3月4日に行われ、大賞作品、及び特別賞3作品が決定した。



APPLE VINEGAR -Music Award-は、新進気鋭のミュージシャンが発表したアルバムに贈られる作品賞。今回もそれぞれの選考委員ならではの視点で、作品の魅力が丁寧に紐解かれる熱のこもった選考会となった。第3回となる今回は、大賞作品に ROTH BART BARON『けものたちの名前』、特別賞にDaichi Yamamoto『Andless』、東郷清丸『Q曲』 、なみちえ『毎日来日』の計4作品。受賞アーティストには、共産企業から賞金が贈呈された。



また、オフィシャルサイトには今回の選考会のレポートもアップされている。詳細は以下より。





＜イベント情報＞



第3回「APPLE VINEGAR -Music Award-」



審査員

後藤正文（ASIAN KUNG-FU GENERATION）

日高央（THE STARBEMS/GALLOW）

福岡晃子 （チャットモンチー済/イベントスペースOLUYO社長）

三原勇希 （タレント）

Licaxxx



受賞作品

・大賞

ROTH BART BARON

『けものたちの名前』

https://www.rothbartbaron.com



・特別賞

Daichi Yamamoto

『Andless』

https://spaceshowermusic.com/artist/12666166/#profile



東郷清丸

『Q曲』

https://kiyomarization.com



なみちえ

『毎日来日』

https://spaceshowermusic.com/artist/12720443/



ノミネート作品一覧

1. 『Agate』 / Black Boboi

2. 『Andless』 / Daichi Yamamoto

3. 『BODY』 / AAAMYYY

4. 『Brown』 / Sweet William

5. 『Dos City』 / Dos Monos

6. 『Down the Valley』/ NOT WONK

7. 『Q曲』 / 東郷清丸

8. 『エアにに』/ 長谷川白紙

9. 『けものたちの名前』/ ROTH BART BARON

10. 『毎日来日』/ なみちえ



オフィシャルイベントレポート

選考会前編：http://www.applevinegarmusicaward.com/2020/j001/

選考会後半：http://www.applevinegarmusicaward.com/2020/j002/

大賞/特別賞決定：http://www.applevinegarmusicaward.com/2020/winner/



APPLE VINEGAR -Music Award- TOP：http://www.applevinegarmusicaward.com/