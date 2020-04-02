「APPLE VINEGAR -Music Award-」第3回大賞はROTH BART BARON

新進気鋭のミュージシャンが発表したアルバムに贈る作品賞「APPLE VINEGAR -Music Award-」、第3回となる今年の選考会が3月4日に行われ、大賞作品、及び特別賞3作品が決定した。

APPLE VINEGAR -Music Award-は、新進気鋭のミュージシャンが発表したアルバムに贈られる作品賞。今回もそれぞれの選考委員ならではの視点で、作品の魅力が丁寧に紐解かれる熱のこもった選考会となった。第3回となる今回は、大賞作品に ROTH BART BARON『けものたちの名前』、特別賞にDaichi Yamamoto『Andless』、東郷清丸『Q曲』 、なみちえ『毎日来日』の計4作品。受賞アーティストには、共産企業から賞金が贈呈された。

また、オフィシャルサイトには今回の選考会のレポートもアップされている。詳細は以下より。


＜イベント情報＞

第3回「APPLE VINEGAR -Music Award-」

審査員
後藤正文（ASIAN KUNG-FU GENERATION）
日高央（THE STARBEMS/GALLOW）
福岡晃子 （チャットモンチー済/イベントスペースOLUYO社長）
三原勇希 （タレント）
Licaxxx

受賞作品
・大賞
ROTH BART BARON
『けものたちの名前』 　
https://www.rothbartbaron.com

・特別賞
Daichi Yamamoto　
『Andless』
https://spaceshowermusic.com/artist/12666166/#profile

東郷清丸
『Q曲』　　
https://kiyomarization.com

なみちえ
『毎日来日』　
https://spaceshowermusic.com/artist/12720443/

ノミネート作品一覧　
1. 『Agate』 / Black Boboi　
2. 『Andless』 / Daichi Yamamoto　
3. 『BODY』 / AAAMYYY
4. 『Brown』 / Sweet William　
5. 『Dos City』 / Dos Monos　
6. 『Down the Valley』/ NOT WONK　
7. 『Q曲』 / 東郷清丸　
8. 『エアにに』/ 長谷川白紙　
9. 『けものたちの名前』/ ROTH BART BARON　
10. 『毎日来日』/ なみちえ　

オフィシャルイベントレポート
選考会前編：http://www.applevinegarmusicaward.com/2020/j001/
選考会後半：http://www.applevinegarmusicaward.com/2020/j002/
大賞/特別賞決定：http://www.applevinegarmusicaward.com/2020/winner/

APPLE VINEGAR -Music Award- TOP：http://www.applevinegarmusicaward.com/