とーやま校長「本当に思い残すところない」最後のメッセージ

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」では3月31日、パーソナリティのとーやま校長が退任の日を迎えました。番組の最後には、リスナーや関係者に向けて最後のメッセージを届けました。とーやま校長:この意味の前に……まずこういう状況で、人同士がなかなか接触できない。そんな中で“来ることはできないけれども”ということで、俺宛てに直接連絡をくださったみなさん、TOKYO FMの局員のみなさん、アーティストのみなさん、友達たち。この場を借りて感謝したいです。気持ちは受け取りました。並びに、全国38局ネットのみなさん、このTOKYO FMから2時間、10代に向けて届けるSCHOOL OF LOCK! のために、俺たちに時間を預けてくださって本当にありがとうございます。感謝しております。自分の10年前の話を、少しだけ。2010年4月5日から始まった、SCHOOL OF LOCK! の校長としての毎日……本当に何もできなかったんだなぁ、俺は。怒られてばっかりだし、怒られるのもめちゃめちゃ怖かったし。本当にダメ過ぎて、「学校に行きたくないな」って何度も思ったし。校長先生が登校拒否になる学校ってなんだ、っていう寸前だよ。今、目の前にいてくれてる(スタッフの)カヲル先生にも、生放送中に俺がでしゃばり過ぎて「うるさい」って意味込めて膝を蹴られたこともあったし……(笑)。怖かったなぁ、とても!でも俺は、「たぶんここは勝負だから。何よりも最初の日に『10代と向き合うって覚悟を決めた』って黒板を書いてるから、やらないといけないんだ」と思って、10年経ちました。結果……どうですか? 俺は今、思ったことを思ったまましゃべることができている。今たくさんの花に囲まれて、たくさんの生徒が「校長、さみしいよ」と言ってくれて。そんなヤツに俺はなれたね! 俺はやったね! やりましたよ! 何者でもなかった俺がこうなれたのは、本当に紛れもなくみんなのおかげです。たぶん俺の10年というのは、“何者でもない者が、何者かになれるんだ!”というのを証明する時間だったんだな、と思います。これを聴いている、まだまだ何者でもない君! 本当に何でもいいと思うんだよ。勉強でも、部活でも、恋でも。それから、“生きる”ということでもいいかもしれない。ひとつ何かを、自分の納得いくまでやり切ってみる。「今日1日頑張って生きてみよう」って言って、1日を終えて、「でもまだ自信がつかないな。まだ胸は張れないな」ってなったら、もう1日生きてみる。それでもまだ自信つかなかったら、もう1日やってみる。俺の10年は、そういう10年だった。君もいつか、「俺はやったぞ!」、「俺はすごいわ!」、「私すごいでしょ!」って言えるような自分になってほしい。これは別に人に聞かせる必要も全くないし、自分で思えることだけでよろしい。だから、人と比べることは全くないわけよ。“自分でどこまでやれるか”っていう勝負。少なくともこの10年で、俺はたぶん勝った! 君ならできるはずだと、俺は思っております! なぜなら、“俺の大切な生徒”だから!できた時には、またどこかで会って報告してくれ。そしたら、その時はアルフォートでも奢るわ。一緒に食べたらいいんじゃない? 食べさせ合いっこだ。そのころには、恐らくコロナも収束してるだろう。『俺の10年は、君の人生』であります。誰に恐れることもなく、何を言われるのも恐れずに、俺たちは君のど真ん中をしっかり捉え続ける! これからも一緒! なので……君も、自分のど真ん中を、歩み続けるのだ!とーやま校長:やり切ったわ! 本当に思い残すところない! そして俺が16、17歳のときに聴いたこの曲を、最後にみんなと一緒に聴けてとても嬉しい気持ち……みんな、またね!!(泣笑)。俺にとって、強烈な青春だったわ! 死ぬまで絶対に忘れないと思うし、30、40歳になってこんなに刻まれることあるんだな、っていうのをすごく思ったわ。SCHOOL OF LOCK! 、ここまで見守ってくれてありがとうございました! 明日からも続きます!!さかた校長、こもり教頭、よろしくお願いします!SCHOOL OF LOCK! は、明日夜10時にふたたび開校! 起立! 礼!また明日~~~!!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/