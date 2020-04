ちっちゃカワイイ！エンタープライズ＆ベルファストのオリジナルミニフィギュアが登場

「TOHO animation STORE」は、TVアニメ『アズールレーン』より、エンタープライズ&ベルファストのミニフィギュアをTOHO animation STORE限定商品として2020年9月に発売予定だ。



2019年10月より放送されたTVアニメ『アズールレーン』は、世界中の艦船を擬人化した少女たちを育成・編成して戦う、登録者数600万人を突破した大人気スマートフォン向けゲームアプリ『アズールレーン』を原作としたTVアニメーション。



そんな『アズールレーン』より、EDや作中のシーンをイメージし、お茶会を楽しむエンタープライズ&ベルファストの2人をデフォルメ&可愛いサイズ感にて立体化!

洋服や帽子など衣装のディテール表現にもこだわったミニフィギュアは、首が可動式となっており、お好みの角度での展示が可能だ。



本商品はTOHO animation STOREにて、本作Blu-ray Vol.1を購入した方のみが購入できる限定品となっている。



(C) Manjuu Co., Ltd., Yongshi Co.,Ltd. & Yostar, Inc./アニメ『アズールレーン』製作委員会



◆商品概要

アズールレーン エンタープライズ&ベルファスト ミニフィギュアセット~お茶会Ver.~



サイズ:《エンタープライズ》全高75mm/《ベルファスト》全高80mm

製品カテゴリ:塗装済み完成品フィギュア(台座付き)

素材:PVC、ABS

原型制作:しいたけ

価格:1万3800円+税

発売月:2020年9月発売予定

商品ページ

アニメ公式サイト



【備考】

※TOHO animation STORE限定となる。

※画像・彩色原型は開発中のものとなり、実際の商品とは異なる場合あり。

※注文には、TOHO animation STOREで購入した「アズールレーン Vol.1 Blu-ray 初回生産限定版」に封入される「購入権シリアルコード」が必要となる。

※決済方法は【クレジットカード】【コンビニ決済】に限定する。

※注文後のキャンセル・返品はできない。



(C) Manjuu Co., Ltd., Yongshi Co.,Ltd. & Yostar, Inc./アニメ『アズールレーン』製作委員会