蒼井翔太 冠番組最終回でリスナーにエール「怖がらずにアクションを起こして！」

声優・アーティスト・俳優として幅広く活躍中の蒼井翔太のTOKYO FMの番組「蒼井翔太 Hungry night」。約3年間、156回続いた「グリナイ」ですが、3月25日(水)の放送で最終回を迎えました。この日は、みなさんから募集した「蒼井翔太に“Hungry”やってみて欲しいこと」を大特集。激辛焼きそばを食べながら、おなじみのコーナー企画にチャレンジしました。ブルース・リー風に「ホゥー! ウァタァァァ!!」という叫び声で始まったのは、蒼井がカップ麺をグルメレポートする恒例の「翔太めし」コーナーです。ラストチャレンジの商品は、YouTuberの間でも大流行の、まるか食品「ペヤング」史上、最高の辛さを誇る「ペヤング 獄激辛やきそば」です。閻魔大王が描かれたパッケージを見て、「地獄ってこういうことなんだろうね(笑)」と笑う蒼井ですが、「深夜に食べるカップ麺も、これがラストでございます」と感慨深そう。「いつも同じお気に入りを食べる人だったので、いろんな味を体験できて幸せでした」と、コーナーを振り返ります。そしていよいよ、実食。「じゃあ、行ってきます!」と、麺をすすります。「あー、なるほどね。口に入れた瞬間に、ビリビリビリビリっとくる。旨味というより、痺れかな。すごく辛い。全身の毛穴がすごく開きます。プルダックポックンミョンと、同じぐらい辛いかも!」と、最初は平気そうな蒼井でしたが、時間が経つにつれ、「うん辛い。辛いです。あ、辛~い!」とシャウト。激辛麺を食べながら、リスナーのリクエストに応えて、名物コーナーをやっていくことになりました!まずは、「イラッ☆なぞ滅鬼」コーナー。リスナーが出すなぞなぞに答えます。問題は「Q:アーモンドが死んだら何になるでしょう?」。辛さで鼻水をすすりながら、長考に入った蒼井。スタッフから「しょーたんの好きなもの」「英語に関係あるかも?」と、ヒントをもらいますが、答えが出ません。正解は、死んだアーモンド=Dieアーモンドということで、「ダイアモンド」でした!続いては、英文を蒼井流に勝手に翻訳してしまう「グリナイングリッシュ」のコーナー。リスナーから出された「Shota want to grab the heart of his fans.」の英文を、ティッシュで汗を拭きながら「翔太は最近、男性のハートも掴み始めてます。grab the heartで、ハートをつかむみたいな感じじゃない?」と即答する蒼井。正解は「翔太は自分のファンの心を、鷲掴みにしたい」でした。「なるほど! 合ってるじゃない! 心を掴むってところは合ってるね」と大喜びでした。そして、「将来声優になりたい人や目指している人にアドバイスをお願いします!」という、最終回らしい質問も寄せられ、力強いエールを贈りました。「今、本当に多いですね、声優を目指している方、歌手を目指している方が。夢に向かって突き進むときに訪れる壁だったり、向かい風があったりするのは、誰でも同じ。だけど、挑戦する気持ちが湧き上がるのは、チャンスが到来している証拠なんです。だから、チャンスが目の前にあるのに自分から諦めてしまわないこと。失敗してもいいんです。諦めない。僕もいろんなことに挑戦しているけど、失敗しても無駄なことではないんです。絶対に、次のことに繋がるはず。怖がらずにアクションを起こしていただきたいと思います。僕も、まだまだ叶えたい夢があります。その夢のために、一緒に頑張りたい。みんなも一緒に頑張ろうね!」これまでの3年間の放送のなかで、蒼井が扮したさまざまなキャラクターに再びなりきって、リスナーに向けてメッセージが語られた、賑やかな「グリナイ」最終回。最後は蒼井翔太として、感謝の気持ちをお届けしました。「冠番組を3年間もやらせていただきました。公開録音はなかなか出来なかったけど、またいつか、こういう形でお会いできたらなと思っております。そのときはまたみんなが集合して、お届けしたいですね。これまで聴いてくれたみなさん、本当にありがとうございました!蒼井翔太の活動は、これからも続いていきます、私はいつもここにいます! いつかラジオで再び会えることがあるかもしれません……なので、最後は笑顔でお別れしましょう。お相手は蒼井翔太でした、まったねー! ありがとー!」<番組概要>番組名:蒼井翔太 Hungry night放送エリア:TOKYO FM放送日時:毎週水曜25:00~25:30パーソナリティ:蒼井翔太番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/aoi番組公式Twitter:@hungrynight_tfm番組ハッシュタグ:#グリナイ