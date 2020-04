「SCHOOL OF LOCK!」とーやま校長退任『笑ってサヨナラ』

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」でパーソナリティをつとめるとーやま校長が、3月31日(火)の放送をもって退任しました。番組の冒頭では、2010年4月より10年間にわたって通い続けた“学校”を去る理由を伝えました。とーやま校長:じゃあ……やっていくか! どう? みんな(笑)。調子はどう? 掲示板とか見させてもらっているけど、どう?(笑)。俺は……(笑)、今日はこういうこと(新型コロナウイルスの影響)もあってやることもないし、SCHOOL OF LOCK! の2時間に集中する日であって。昨日の放送が終わってからも掲示板を見て、今日も何度も見て……スクロールをしてもしても、次の書き込みに更新されてしまう……それくらい量が多い。長文でたくさん書いてくれて嬉しい。そして新たなタグね。「#ありがとーやま」? ……ちょっとゴロが悪くないかな?(笑)。あれ、しっくりこないかなぁ、って思いながらも、みんなの気持ちが込められた「#ありがとーやま」も嬉しかった。ここに来るにあたって、今どういう音楽を聴きたいかな、と思って自分のiPodで「あのアーティストのこの曲、あのアーティストのこの曲」って、パッと思いついた19曲をリストにして聴きながら掲示板を見ていたら……やっぱりえらいもんで、そのアーティストのみなさん……俺は無意識で選んだんだけど、ほぼ全部がSCHOOL OF LOCK! に携わった方! ゲストアーティスト、レギュラー講師のみなさんの曲たちを聴きながら、7回くらい感情が崩壊している状態です。今日だけでね。自転車を押しながら、マスクはしているけど目が真っ赤になって充血して(笑)、「なんでコイツこんなに泣いているんだ!?」って、すれ違った人はすごく怖かっただろうな(笑)。では、2020年3月31日、本日のSCHOOL OF LOCK! も、もちろん俺、とーやま校長の黒板から授業を始めたいと思います。読み上げます!2020年3月31日……時は10年前、2010年4月5日の月曜日に、俺は先代やましげ校長のあとを引き継いで、このSCHOOL OF LOCK! の2代目校長先生として赴任してきました。それから10年、時を経て、本日2020年3月31日をもって、このSCHOOL OF LOCK! の校長職を退任いたします。これを発表したのが、半年前、9月の終わりだったっけ? それから、SCHOOL OF LOCK! 史上初めてとなる教頭先生がいないという状態で、半年間生徒のみんなと授業を行ってまいりました。それも、俺の気持ちをいろいろくみ取ってくださったみなさんがいたりとか……それは教頭先生の思いもそうだと思う。1人でも多くの生徒と1人ずつ向き合う時間が欲しかったので、1人でやらせてもらいました。で、今日俺は自分の意志をもって、SCHOOL OF LOCK! を去ります!自分の意志……そうなんですよ。もう3年ぐらい前から、俺はずっと(退任を)決めなきゃいけないなっていうのは考えていて。その一番大きな理由は、このSCHOOL OF LOCK! というラジオの中の巨大な学校で、10代の生徒と向き合う、思ったことを正直に生徒に届ける、というのが、俺の中でSCHOOL OF LOCK! の大事な柱として君臨してるんだけど……本当におこがましいかもしれないけど、俺はどこかで「SCHOOL OF LOCK! って、たぶんこういうものなのだな」というのがわかった。この学校の校長先生のあるべき姿は、“生徒のきみが探している未来の鍵が、どこにあるのか一緒にわからない状態で探しに行く”というものだと俺は思っている……たぶん、(未来の鍵が)見えてしまったんだな。だったら俺じゃなくて、がむしゃらな人……生徒と一緒に泥だらけになって、涙を流しながら鍵を一緒に探してくれる人が校長職に就いたほうが、SCHOOL OF LOCK! としては健全だしあるべき姿だな、と思って退任を決意しました。そこからもう半年経って、年が明けて2020年の元日、そして先週の火曜日にも、改めて俺は“3月31日をどう迎えたいか”、という宣言をしたので……改めて、2枚目の黒板を書きます。SCHOOL OF LOCK! で、毎日1人の生徒と向き合って来ました。それを10年間。なので、今夜も1人ずつ笑顔で『笑ってサヨナラ』、お別れをしたい、そう思ってる。ただ、特に3月になってからは、俺の涙腺がバカになっています(笑)。“バカ”、もしくは“ガバガバ”という言い方も、間違ってはいないでしょう。おかしくなっちゃってるんだよね~、本当に危ないんだよ。俺は笑顔で終わりたいんだよ! 最後にみんなが見るとーやま校長の姿は、笑った顔として残したいわけ。そんな2時間にしたいと思っています。では、SCHOOL OF LOCK! 本日も開校!起立!いつものように、礼!叫べーーーーー!!!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/