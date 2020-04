アップアップガールズ（仮）佐保明梨が4・21に初のソロCDをリリース

アップアップガールズ(仮)の佐保明梨が4月21日(火)に、ソロとして初のシングル『Destroy the brain!/NEW WONDER SEASON』をタワーレコード限定でリリースすることが決定した。



CDは両A面シングルで、『Destroy the brain!』は佐保が初めて作詞にチャレンジした楽曲で、『NEW WONDER SEASON』は大森靖子が作詞作曲を手掛けた。『Destroy the brain!』のMVはアップアップガールズ公式YouTubeチャンネルにて公開中で、歌詞の世界観に合わせて、部屋で一人、梅酒を飲みながら過ごす佐保の色っぽい表情にも注目だ。



また、これに合わせて4月5日(日)18時より、公式YouTubeチャンネルにて、「SA To Be Determined Internet sign live」と題したインターネットサイン会とミニライブを融合したライブ配信も予定されている。



この日は、もともと表参道GROUNDにて「佐保明梨 SA To Be Determined」と題しライブを行う予定だった日。この公演は延期され、6月21日(日)と22日(月) に同会場にて開催されることが発表されている。



▽佐保明梨コメント

「『Destroy the Brain!』と『NEW WONDER SEASON』のCDを発売することになりました。ソロ曲だけでのリリースは初めてなのでとても嬉しいです。どちらもライヴではもう何度も歌ってはいるのですが、今回リリースするにあたりレコーディングやMV撮影を通して改めてわたしの頭の中、心の中をたくさん曝け出している気持ちになりました。



アプガで歌っているときには見せていないような私の奥の奥まで楽しんでもらえたら嬉しいです。初めて作詞に挑戦した『Destroy the Brain!』、大森靖子さんに作っていただいた『NEW WONDER SEASON』、どちらもたくさん聴いてください!」







▽佐保明梨『Destroy the brain!/NEW WONDER SEASON』

4月21日(火)タワーレコード限定発売



▽佐保明梨ライブ「SA To Be Determined」

日時:6月21日(日)、6月22日(月)

場所:表参道GROUND