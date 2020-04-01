許斐剛原作による「ミュージカル『テニスの王子様』」のライブイベント「ミュージカル『テニスの王子様』コンサート Dream Live 2020」のディレイビューングが、6月7日・8日の2日間にわたり全国の映画館にて実施される。

対象となるのは、神奈川・ぴあアリーナMMにて5月31日に行われる大千秋楽公演。「ドリライ」を映画館で一斉上映するのは今回が初の試みだ。総勢55名のキャストによる歌やダンス、趣向を凝らしたステージ演出をスクリーンで楽しめる貴重な機会になっている。チケットの先行抽選販売は、イープラスにて本日4月1日18時にスタート。会場となる映画館はライブ・ビューイング・ジャパンの公式サイトで確認を。

「ミュージカル『テニスの王子様』コンサート Dream Live 2020」

期間：2020年5月22日（金）～5月24日（日）

会場：大阪府 大阪城ホール



期間：2020年5月29日（金）～5月31日（日）

会場：神奈川県 ぴあアリーナMM



原作：許斐剛「テニスの王子様」（集英社 ジャンプコミックス）

構成・ステージング・振付：上島雪夫

キャスト

越前リョーマ：阿久津仁愛

手塚国光：青木瞭

大石秀一郎：江副貴紀

不二周助：皆木一舞

菊丸英二：田口司

乾貞治：竹ノ内大輔

河村隆：岩田知樹

桃城武：大久保樹

海堂薫：中島拓人

堀尾聡史：琉翔

加藤勝郎：中三川歳輝

水野カツオ：奥田夢叶

幸村精市：立石俊樹

真田弦一郎：田鶴翔吾

柳蓮二：井澤巧麻

仁王雅治：後藤大

柳生比呂士：大隅勇太

丸井ブン太：大薮丘

ジャッカル桑原：川崎優作

切原赤也：前田隆太朗

白石蔵ノ介：増子敦貴

小石川健二郎：安東秀大郎

千歳千里：江本光輝

金色小春：森田力斗

一氏ユウジ：谷津翼

忍足謙也：千田京平

石田銀：森一平

財前光：廣野凌大

遠山金太郎：平松來馬

渡邊オサム：碕理人

橘桔平：青木空夢

伊武深司：健人

木更津淳：佐藤祐吾

不二裕太：大原海輝

千石清純：森田桐矢

亜久津仁：川上将大

跡部景吾：三浦宏規

忍足侑士：井阪郁巳

宍戸亮：小早川俊輔

向日岳人：北乃颯希

芥川慈郎：田村升吾

滝萩之介：山崎晶吾

樺地崇弘：八巻貴紀、

鳳長太郎：渡辺碧斗

日吉若：内海啓貴

葵剣太郎：矢代卓也

佐伯虎次郎：二葉要

木手永四郎：武藤賢人

甲斐裕次郎：吉澤翼

平古場凛：岩城直弥

知念寛：雷太

田仁志慧：高田誠

不知火知弥：園村将司

新垣浩一：松井遥己

越前南次郎：森山栄治

※山崎晶吾、川崎優作の崎は立つ崎（たつさき）、田仁志慧の慧は旧字体が正式表記。

(c)許斐 剛/集英社・NAS・新テニスの王子様プロジェクト (c)許斐 剛/集英社・テニミュ製作委員会