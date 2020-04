4月3日(金)にテレビ朝日系で放送される生放送音楽番組「ミュージックステーション」3時間スペシャルの全出演者が発表された。

今回ラインナップに加わったスキマスイッチは志尊淳と城田優と共に映画「2分の1の魔法」日本版エンドソング「全力少年」を披露。宮本浩次(エレファントカシマシ)は「きみに会いたい -Dance with you-」、YOSHIは「VOICE」を歌唱する。また4月1日でデビュー40周年を迎えた松田聖子のトリビュート企画の実施も決定。「赤いスイートピー」を宮本が、「SWEET MEMORIES」をJUJUが歌う。さらに貴重なVTRの数々で松田の40周年を振り返る。

また東京事変が「永遠の存在証明」に加え「能動的三分間」も披露することも決定。そのほか「力をくれる前向きソング」のコーナーでは木村拓哉、斎藤工、菜々緒、間宮祥太朗、ROLAND、EXIT、ぺこぱが自身の思い入れがある“前向きソング”を紹介する。今後も特別企画が発表されていく予定なので、続報も楽しみにしておこう。

テレビ朝日系「ミュージックステーション」

2020年4月3日(金)19:00~21:48

<出演者および披露曲>

いきものがかり「生きる」

Uru「あなたがいることで」

Kis-My-Ft2「To Yours」

GLAY「Into the Wild」+視聴者投票企画で1位になった曲

三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE「Movin' on」

ジェジュン「Brava!! Brava!! Brava!!」

ジャニーズWEST「W trouble」

JUJU「この夜を止めてよ」「やさしさで溢れるように」「SWEET MEMORIES」

スキマスイッチ・志尊淳・城田優「全力少年」

東京事変「永遠の不在証明」「能動的三分間」

東京スカパラダイスオーケストラ「Good Morning~ブルー・デイジー feat. aiko」

Toshl(視聴者が選ぶ“カバーして欲しい女性アーティストの春うた”)

乃木坂46「ガールズルール」「しあわせの保護色」「シンクロニシティ」

宮本浩次「きみに会いたい -Dance with you-」「赤いスイートピー」

YOSHI「VOICE」