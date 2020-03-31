The 1975、最新作『仮定形に関する注釈』のCDショップ別特典が決定

The 1975の4枚目となるアルバム『仮定形に関する注釈』（原題：Notes On A Conditional Form）が、5月22日に発売日変更となったことがバンド公式Instagramにて発表。合わせて、日本では国内盤のCDショップ別スペシャル特典が明らかになった。
特典は、The 1975の専属デザイナーであるサミュエル・バージェス・ジョンソンが監修。アルバム原題の頭文字をとった「NOACF」や、彼らのこのアルバム・プロジェクトの総称＝Music For Carsの頭文字をとった「MFC」などがデザインとしてあしらわれている。
TSUTAYA特典ポストカード（オリジナル絵柄）
また、バンドはニュー・アルバムから6曲目の先行トラックとなる「Jesus Christ 2005 God Bless America」を今週4月3日にリリースすることをアナウンスしている。
＜リリース情報＞
The 1975
『仮定形に関する注釈』
発売日：2020年5月22日（金）
日本盤CD：UICP-1202
¥2,500（税別）
歌詞・対訳・解説付
収録曲：
1. The 1975
2. People
3. The End (Music for Cars)
4. Frail State of Mind
5. Streaming
6. The Birthday Party
7. Yeah I Know
8. Then Because She Goes
9. Jesus Christ 2005 God Bless America
10. Roadkill
11. Me & You Together Song
12. I Think Theres Something You Should Know
13. Nothing Revealed / Everything Denied
14. Tonight (I Wish I Was Your Boy)
15. Shiny Collarbone
16. If Youre Too Shy (Let Me Know)
17. Playing On My Mind
18. Having No Head
19. What Should I Say
20. Bagsy Not in Net
21. Dont Worry
22. Guys
The 1975の4枚目となるアルバム『仮定形に関する注釈』（原題：Notes On A Conditional Form）が、5月22日に発売日変更となったことがバンド公式Instagramにて発表。合わせて、日本では国内盤のCDショップ別スペシャル特典が明らかになった。
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