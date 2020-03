The 1975、最新作『仮定形に関する注釈』のCDショップ別特典が決定

The 1975の4枚目となるアルバム『仮定形に関する注釈』(原題:Notes On A Conditional Form)が、5月22日に発売日変更となったことがバンド公式Instagramにて発表。合わせて、日本では国内盤のCDショップ別スペシャル特典が明らかになった。



特典は、The 1975の専属デザイナーであるサミュエル・バージェス・ジョンソンが監修。アルバム原題の頭文字をとった「NOACF」や、彼らのこのアルバム・プロジェクトの総称=Music For Carsの頭文字をとった「MFC」などがデザインとしてあしらわれている。





TSUTAYA特典ポストカード(オリジナル絵柄)



また、バンドはニュー・アルバムから6曲目の先行トラックとなる「Jesus Christ 2005 God Bless America」を今週4月3日にリリースすることをアナウンスしている。









<リリース情報>







The 1975

『仮定形に関する注釈』

発売日:2020年5月22日(金)

日本盤CD:UICP-1202

¥2,500(税別)

歌詞・対訳・解説付



収録曲:

1. The 1975

2. People

3. The End (Music for Cars)

4. Frail State of Mind

5. Streaming

6. The Birthday Party

7. Yeah I Know

8. Then Because She Goes

9. Jesus Christ 2005 God Bless America

10. Roadkill

11. Me & You Together Song

12. I Think Theres Something You Should Know

13. Nothing Revealed / Everything Denied

14. Tonight (I Wish I Was Your Boy)

15. Shiny Collarbone

16. If Youre Too Shy (Let Me Know)

17. Playing On My Mind

18. Having No Head

19. What Should I Say

20. Bagsy Not in Net

21. Dont Worry

22. Guys