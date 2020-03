10代のみんなへ「これを自分のこととして考えられるかどうかで、キミの行動も変わっていく」

10代向けのラジオ番組TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。3月30日(月)の放送では、パーソナリティのとーやま校長が番組の冒頭で、いまの状況に対する思いを伝えました。とーやま校長:今日もね、ずっとみんな……なかなか出掛けたりも今はできないし、大変な状況の中、刻一刻とね……まぁ不安がらせるつもりは全くないけど、事実としては……俺もすごい不安。これからの自分の毎日とか生徒(リスナー)のみんなの毎日が、どのようになっていくのかなぁ、ということに不安もすごくあるね……どうしたって。これから俺たちがやらないといけないことというのは、みんなもわかっているだろうから……どこのチャンネルをひねっても同じことを言われるのは、みんなも「もういいよ、わかってるよ!」と思うかもしれないし。そこをあえて言うつもりはないけれど、やっぱこう……考えることだね。というのを、僕はすごく思った。ちゃんとこれを自分のこととして考えられるかどうかで、俺もそうだし聴いているキミの行動というのも変わっていくはずだしちゃんと意味を持つことができる。自分の考えに沿っての行動……「出ちゃダメ!」って言われたから家を出ない、当然これも大切なことだけど、「何で出ないんだ?」というのをちゃんと考えて行動すると、たぶん間違うことはないと思う。これ以外のことでもそうだと思うけど、自分の頭で考えて……答えは世の中に広がっている……落ちているから。ネットとかで調べたら答えはすぐに出てくるけれど、そこに対してどのような思いがあって、というのは自分でしか見つけられないものだと思うので。ちゃんとこれを……いい機会、と言うのはよくないか。でもこのタイミングで、しっかりと自分のすべきことを考えてみる、というのが大事なのではないかと思った本日、2020年3月30日。SCHOOL OF LOCK! はどんな時でも……2005年10月に開校して以来、いつものようにやるというのがポリシーでもあるし、みんなもそう思っているはずだと思うので、本日もいつも通り授業を始めたいと思います。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/