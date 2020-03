Perfume「背中を全力で押したい」とーやま校長へメッセージ

PerfumeがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。3月をもって退任する番組パーソナリテイのとーやま校長に、メッセージを送りました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! Perfume LOCKS!」3月30日(月)放送分)のっち:3月31日をもって、とーやま校長はSCHOOL OF LOCK! を退任します。(3月22日に開催された)『キズナ感謝祭』でいろいろとメッセージを送りましたが、あらためて本当に10年間お疲れ様でした(拍手)。かしゆか:お疲れ様でした(拍手)。あ~ちゃん:ありがとう~(拍手)。のっち:なんかさ、やっぱり会うとふざけちゃうんだよね。かしゆか:楽しくなっちゃう。嬉しい気持ちが勝っちゃう。のっち:うん。でも本当に、校長は思うとこいっぱいあったみたいで。もう顔見るだけで泣いてた、あの日は。かしゆか:「あ、ダメだぁ」って言ってね(笑)。あ~ちゃん:「3人が来てくれてんだぁ……」とか言って(笑)。のっち:(笑)。あ~ちゃん:スタジオに入っただけで、もうボロボロ泣いてて。なんか、うちらも熱くなっちゃってね。楽しくやろうって思って行ったのに、なんか……涙出てきちゃってね。のっち:ねぇ……。かしゆか:でも、いままで校長がたくさんの生徒(リスナー)に未来の鍵を見つけてあげて、たくさん背中を押してあげてたのが、その全生徒とか全講師から、校長が見つけた自分の未来の鍵を握ったところの背中を押せるんだと思ったら、すごい嬉しくなった。あ~ちゃん・のっち:うん。かしゆか:いつも助けてもらってばっかりで、味方になってくれてそばにいてくれて、一緒にふざけてくれてた校長が、自分の未来に飛び立とうとしているのを、私たちも全力で押したいという気持ちですごいあふれて。なんか、悲しい、嫌だっていう気持ちより「いってらっしゃい」っていう気持ちがすごい強くなって。すごい……向き合えた時間だなって思った。あ~ちゃん:そうだねぇ。のっち:校長は(放送で)前半うまくいかなかったな、と思っても「Perfume LOCKS!」を聴いて後半も頑張ろう、と思ったりとかしたこともあったって言ってて。でも私たちは、もう本当に校長にたくさん自信をもらったのよ。「あの曲のここがカッコいいんだよ! あんたたち本当に最高なんだよ!」って何回も何回も全力でぶつかってきてくれるから、「本当に嘘じゃないな、この人の言葉は」って信じられたし。それで……私たち3人のキズナも、校長の言葉によって再認識したことも何回もあったし。本当にね、大きい存在だよ……たくさんのものを貰った。あ~ちゃん:そうだねぇ。何から喋ったらいいか本当分かんなくなるぐらい、この番組を一緒にたくさん作らせてもらったっていう感覚があるから。本当に寂しいし、一生校長だと思ってたから、って思ってたけど……清々しい顔してたね!のっち:してたよ! うん!あ~ちゃん:あれは、やり切ってるよ!かしゆか・のっち:うん。あ~ちゃん:だから本当、みんなで背中を押そう。かしゆか:ね。あ~ちゃん:そして私たちは私たちの、またこの新しいSCHOOL OF LOCK! を、みんなと一緒に作っていこう。かしゆか・のっち:うん。あ~ちゃん:とーやま校長、10年間……。Perfume:ありがとうございました!この日の放送では、“とーやま校長に贈る曲”として、「Challenger」がオンエアされました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/