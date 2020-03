『けものフレンズぱびりおん』新規ユーザー応援キャンペーン開催！

ブシロードが提供するスマートフォン向けサービス・ブシモにて配信中の『けものフレンズぱびりおん』にて、2020年3月29日(日)より追加の新規ユーザー応援キャンペーンが開催中だ。



『けものフレンズぱびりおん』は、大人気作品『けものフレンズ』を題材とした、子どもから大人まで誰でも気軽に楽しめる簡単操作のフレンズ観察ゲーム。

遊び方はとても簡単で、ゲームの舞台であるジャパリパークパビリオン内の各エリアに、「あそびどうぐ」と「ジャパリまんじゅう」を配置すると、フレンズが遊びにやってきてくれるので、遊びにきたフレンズを観察して楽しむことができる。



2020年3月29日(日)より、 期間限定で「SS プリンター」が登場中。この「SS プリンター」は、★★★★の「あそびどうぐ」のみがつくれる「SSプリンター」となっている。

通常よりあそびどうぐをつくるために必要なピカピカの数は多くなっているが、必ず「★★★★あそびどうぐ」がつくれるので、フレンズの珍しい行動が観察しやすくなっている。

この機会にぜひつくってレアなフレンズの観察を楽しもう。



また、新規ユーザー応援キャンペーン追加開催を記念して、キャンペーン期間中にログインすると毎日「ピカピカ200こ」がプレゼント!

アプリにログインしてゲットしちゃおう。



(C)けものフレンズプロジェクト G

(C) bushiroad All Rights Reserved. Developed by UniqueWave Co., LTD.