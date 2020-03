カプセルミニソフビVAGに店舗限定版登場！

メディコム・トイがプロデュースし、プレステージが販売するVAG(ヴァイナル・アーティスト・ガチャ)は、ミニサイズソフビのカプセルトイ。

アーティスト系のオリジナルソフビ(一部版権ものもあり)を手軽に手にできるのが特徴で、発売後即売り切れになってしまうアイテムも出ることがある人気シリーズだ。

今回はその店舗限定版を紹介しよう。





(C) HAKURO



VAG(VINYL ARTIST GACHA) タワーレコード限定 デンシコダコ/プレステ-ジ/1回500円(税込)/2020年4月発売予定/日ノ元重工のオリジナルソフビ、デンシコダコのタワーレコード限定版。目にイナズママークが入ったり、タワーレコードのエプロン風ペイントが施されたりしている。各全高約6センチ。販売店舗はタワーレコード渋谷店、新宿店、池袋店、名古屋近鉄パーセ店、梅田NU茶屋町店。(問)プレステージ http://www.prestage.co.jp/





(C) BRIDGE SHIP HOUSE



VAG(VINYL ARTIST GACHA) VILLAGE VANGUARD限定 Matthew/プレステ-ジ/1回500円(税込)/2020年4月発売予定/BRIDGE SHIP HOUSE(ブリッジシップハウス)のオリジナルキャラMatthewのミニソフビ、ヴィレッジヴァンガード限定版。「VAG SERIES 19」版とは異なるカラーリングになっている。各全高約16センチ。ヴィレッジヴァンガード一部店舗にて。(問)プレステージ http://www.prestage.co.jp/



ここからはVAG以外の、メディコム・トイ関連のソフビと周辺アイテムを紹介しよう。



(C) KAORI HINATA



つのがはえた猫「MORRIS」フレーム切手 ポストカード & クリアファイルセット/発売元:スペースファクトリー、販売元:ENGAWA/3909円+税/2020年5月発送開始予定/ソフビでおなじみ、ひなたかほりの代表作MORRIS(モリス)の切手セット。左からフレーム切手、ポストカード10種、クリアファイル(A4)。郵便局のネットショップにて数量限定販売中、なくなり次第終了。





(C) KAORI HINATA



つのがはえた猫「MORRIS」フレーム切手 KITTY MORRISセット(限定カラー/レッド) 、つのがはえた猫「MORRIS」フレーム切手 KITTY MORRISセット(限定カラー/グリーン)/発売元:スペースファクトリー、販売元:ENGAWA/1万273円+税/2020年5月発送開始予定/ソフビ製フィギュアとフレーム切手のセット。フィギュア各全高約9.5センチ。それぞれ限定200個、なくなり次第終了。日本郵便ネットショップにて限定販売中。





(C) RESTORE



ROOTS JAPAN PLERION/メディコム・トイ/1万2000円+税/2020年7月下旬発送予定/RESTORE(レストア)のオリジナルソフビ。全高約21.5センチ。メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて、2020年3月24日(火)00:00から2020年4月30日(木)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。





ここからは特撮&アニメ&漫画のソフビを紹介しよう。



(C)石森プロ・東映



(左から)K(ゴーグルヘッド)、ガンリキマン「ロボット刑事より」、ロボコン(クリアレッド)、ロボゲラ「がんばれ!!ロボコンより」/メディコム・トイ/各7800円+税/2020年7月下旬発送予定/『ロボット刑事』の主人公と敵、『がんばれ!!ロボコン』の主人公と仲間をレトロデフォルメでソフビ化。東映レトロソフビコレクションの新作。各全高約24センチ。1/6計画店頭、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2020年3月24日(火)00:00から2020年4月30日(木)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。





TM & (C) TOHO CO., LTD.



JAC メカゴジラ/メディコム・トイ/5万8000円+税/2020年4月発送予定/大型ソフビシリーズJAC(ジャンボ・アメイジング・クリーチャーズ)の新作。全高約60センチ。メディコム・トイ運営オンラインストアにて2020年3月24日(火)00:00から4月10日(金)23:59まで申込を受け付け、抽選販売。4月20日までに当選者に連絡、4月末日発送予定。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。





(C) 光プロ



ロプロス/メディコム・トイ/9000円+税/2020年4月下旬発送予定/『バビル2世』に登場する3つのしもべの1体、怪鳥ロプロスをレトロデフォルメでソフビ化。全高約23センチ。メディコム・トイ運営オンラインストアにて2020年3月24日(火)00:00から4月10日(金)23:59まで申込を受け付け、抽選販売。4月20日までに当選者に連絡、4月末日発送予定。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。





(C) 1999 Blister Film Partners



HELLBANKER/メディコム・トイ/9000円+税/2020年4月発送予定/映画『Blister(ブリスター!)』より、作品中に登場する伝説のフィギュア・ヘルバンカーをソフビで再現。全高約25センチ。メディコム・トイ運営オンラインストアにて2020年3月24日(火)00:00から4月10日(金)23:59まで申込を受け付け、抽選販売。4月20日までに当選者に連絡、4月末日発送予定。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。





TM & (C) 2020 Columbia Pictures industries, Inc. All Rights Reserved.



GIANT CYCLOPS(REAL COLOR)/3万6000円+税/2020年4月発送予定/映画『The 7th Voyage of Sinbad』(邦題『シンドバッド七回目の航海』など)に登場するサイクロプスをリアル塗装仕上げでソフビ化。全高約33センチ。メディコム・トイ運営オンラインストアにて2020年3月24日(火)00:00から4月10日(金)23:59まで申込を受け付け、抽選販売。4月20日までに当選者に連絡、4月末日発送予定。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。





(C) 楳図かずお/小学館



モクメ/メディコム・トイ/9000円+税/2020年4月下旬発送予定/楳図かずおシリーズの新作。漫画『ねがい』に登場する木の人形モクメをソフビで再現。全高約25センチ。メディコム・トイ運営オンラインストアにて2020年3月24日(火)00:00から4月10日(金)23:59まで申込を受け付け、抽選販売。4月20日までに当選者に連絡、4月末日発送予定。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。



今回紹介のアイテムには抽選販売のものが多いので、申し込みの際にはよくご確認いただきたい。



※一部アイテムの写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。