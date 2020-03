ベアブリックバスケ祭り開催!?

メディコム・トイのクマ型ブロックタイプフィギュアBE@RBRICK(ベアブリック)は、特撮やアニメのキャラクターから実在の人物まで様々な人やモノをモチーフにしている。

今回、そんなベアブリックでバスケットボールを題材にしたアニメ・漫画のキャラクターと、実在のバスケ選手のベアブリックの情報が、同時にアナウンスされた。





BE@RBRICK 紫原 敦(左)、赤司征十郎(右)/メディコム・トイ/各2000円+税/7月発売予定/藤巻忠俊のバスケットボール漫画を原作とするアニメ『黒子のバスケ』、その登場人物がベアブリックになって登場。パーツが外れにくいアンブレイカブル仕様で、キーチェーン付属。各全高約7センチ。





BE@RBRICK Larry Bird(Boston Celtics) 100% & 400% (左)、BE@RBRICK Scottie Pippen (Chicago Bulls) 100% & 400% (右)/各1万3000円+税/8月発売・発送予定/元プロバスケットボール選手ラリー・バードとスコッティ・ピッペンが現役時代の姿でベアブリックになって登場。それぞれ100%と400%の2体セット。100%は各全高約7センチ、400%は各全高約28センチ。メディコム・トイ直営各店舗、及びメディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて4月10日(金)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。



引き続き、バスケ関係以外のベアブリック情報をお届けしよう。



BE@RBRICK Betty Boop(TM) 100% & 400%(左、中)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万2000円+税(100% & 400%)、4万円+税(1000%)/8月発売・発送予定/1930年、アメリカの白黒短編アニメ映画で誕生し、現在まで活躍し続けているキャラクター、ベティ ブープ(TM)をベアブリック化。100%は全高約7センチ、400%は全高約28センチ、1000%は全高約70センチ。セクシーでキュートな女性アニメキャラクターの元祖であると考えられている。現在ではカラーで描かれることが多く、このベアブリックもフルカラーとなっている。メディコム・トイ直営各店舗、及びメディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて4月10日(金)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。





(左から)BE@RBRICK BOØWY ”NO NEW YORK”100% & 400%、1000%、”B・BLUE”100% & 400%、1000%/メディコム・トイ/各1万5000円+税(100% & 400%)、各5万8000円+税/伝説のバンドBOØWYをモチーフにしたベアブリック。胸に楽曲名である「NO NEW YORK」と「B・BLUE」、背中にはBOØWYのメンバーのシルエットマークがプリントされている。100%は各全高約7センチ、400%は各全高約28センチ、1000%は各全高約70センチ。メディコム・トイ直営店舗ならびにADAM ET ROPE直営店舗(※一部店舗を除く)その他にて販売。



『黒子のバスケ』からはこれまでにも主人公の黒子テツヤなどがベアブリック化されている。今回の紫原 敦と赤司征十郎で、作中で「キセキの世代」と呼ばれる重要メンバーは揃った形だ。コレクションしているファンの方は買い逃しのないようご注意を。



※一部アイテムの写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。