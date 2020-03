millennium parade、『攻殻』OPテーマ曲でスティーヴ・アオキとコラボ

King Gnuの常田大希率いるmillennium paradeが、攻殻機動隊シリーズ最新作『攻殻機動隊 SAC_2045』のオープニングテーマに起用されたことで話題の新曲「fly with me」のカップリング曲を明らかにした。



本作は、millennium parade名義と、millennium parade × ghost in the shell: SAC_2045名義の2形態でリリース。前者にはチケットが即完した初の東阪ワンマンライブ、「millennium parade Live 2019」の東京・新木場STUDIO COASTで披露された「fly with me」のライブ音源が収録される。







CDシングルも同時リリースされる後者には、スティーヴ・アオキが手がけた同楽曲のリミックス・バージョン「Fly with me - Steve Aoki Neon Future Remix」が収められるという。スティーヴは10代で『攻殻機動隊』と出会い、彼がリリースしているアルバム『Neon Future』シリーズは『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』から影響を受けていると公言。また、2017年に全米公開されたハリウッド実写映画『ゴースト・イン・ザ・シェル』でも1995年公開の劇場版『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』のテーマ曲のリミックスを手掛けるなど縁が深い作品だという。スティーヴ本人からは以下のコメントも寄せられている。



日本のみんなコンニチワー Steve Aokiスティーヴ・アオキです!

今回ミレニアム・パレードの新曲「Fly with meフライ・ウィズ・ミー」のリミックスを担当させてもらえて本当に光栄です!

この曲は僕自身も大ファンの<攻殻機動隊>のテーマ・ソングになっていて、まもなく公開されます。

このプロジェクトに関われて本当に興奮してるし、みんなも僕と同じくらい楽しみにしてくれると嬉しいです!

是非チェックしてみてね!

- Steve Aoki



シリーズ史上初のフル3DCGアニメーションとなる『攻殻機動隊 SAC_2045』は、4月23日よりNetflixにて全世界配信スタート。





<リリース情報>







millennium parade

「Fly with me」



収録曲:

1.Fly with me

2.Fly with me – Live

配信日:2020年4月22日







millennium parade × ghost in the shell: SAC_2045

「Fly with me」



収録曲:

1.Fly with me

2.Fly with me - Steve Aoki Neon Future Remix

配信日:2020年4月22日

【CDシングル】

millennium parade × ghost in the shell: SAC_2045

「Fly with me」



収録曲:

1.Fly with me

2.Fly with me - Steve Aoki Neon Future Remix

発売日:2020年4月22日

品番:VTZL-174

POS:4582575380948

価格:¥1,800+tax



特典:

DVD『攻殻機動隊 SAC_2045』スペシャルトークセッション

メンバー:神山健治・荒牧伸志・常田大希・佐々木集(PERIMETRON)・神戸雄平‎(PERIMETRON)