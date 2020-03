デュア・リパ、4月1日のMV特番で日本のファンへのコメント映像を公開

デュア・リパが、先日3月27日に待望の2ndアルバム『フューチャー・ノスタルジア』をデジタル・リリース。それを記念して、4月1日にLINE LIVEにてミュージック・ビデオ特集番組の配信が決定した。



3月18日にも実施され好評を博したLINE LIVEだが、今回はさらに公開から約3日間でYouTube視聴回数1300万回を超えている「Break My Heart」など、最新のミュージック・ビデオを追加。また、本人から日本のファンへのメッセージも流れるとのこと。







『フューチャー・ノスタルジア』は、4月3日にボーナス・トラック3曲を追加収録した国内盤CDがリリース。日本盤初回プレス分にのみ、ポラロイド風カード(全3種より1枚ランダム封入)が封入特典として付属する。





<リリース情報>







デュア・リパ

『フューチャー・ノスタルジア』

発売日:2020年4月3日(金)

品番:WPCR-18328

税抜価格:¥1,980

*日本盤初回プレス分にのみ、ポラロイド風カード(全3種より1枚ランダム封入)が付属



収録曲:

1. FUTURE NOSTALGIA / フューチャー・ノスタルジア

2. DONT START NOW / ドント・スタート・ナウ

3. COOL / クール

4. PHYSICAL / フィジカル

5. LEVITATING / レヴィテイティング

6. PRETTY PLEASE / プリティー・プリーズ

7. HALLUCINATE / ハルシネイト

8. LOVE AGAIN / ラヴ・アゲイン

9. BREAK MY HEART / ブレイク・マイ・ハート

10. GOOD IN BED / グット・イン・ベッド

11. BOYS WILL BE BOYS / ボーイズ・ウィル・ビー・ボーイズ

12. DONT START NOW (Live in LA Remix) / ドント・スタート・ナウ (ライブ・イン・LA・リミックス) *国内盤ボーナス・トラック

13. DONT START NOW (Purple Disco Machine Remix) / ドント・スタート・ナウ (パープル・ディスコ・マシーン・リミックス)*国内盤ボーナス・トラック

14. PHYSICAL (Leo Zero Disco Remix) / フィジカル (レオ・ゼロ・ディスコ・リミックス) *国内盤ボーナス・トラック



<特番情報>







LINE LIVE

「デュア・リパ『フューチャー・ノスタルジア』発売記念MV特番」

4月1日21時00分スタート

https://live.line.me/channels/107423/upcoming/13322435