vistlip・海 機材トラブルでライヴ中断！ メンバーの心強いフォローとは？

ロックバンド MUCCのヴォーカル・逹瑯がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「JACK IN THE RADIO」。3月23日(月)の放送では、先週に引き続き5人組バンド・vistlipから海さん(Gt.)、瑠伊さん(Ba.)が登場! ライヴ中に起きたトラブルについてお話いただきました。

(左から)逹瑯、海さん、瑠伊さん

ライヴ中、海さんの機材が壊れ、一時中断になったことがあったそうです。逹瑯:中断してさ、直るもんじゃないでしょ?海:壊れている原因と、何が悪いのかを全部確認して、全部(機材を)外して。逹瑯:どれくらい中断したの?海:30分ぐらい。逹瑯:どうしてたの? 30分。瑠伊:ほかのメンバー4人が遊んでいました。変な曲をやりながら。逹瑯:あぁ、ステージにはいたんだ?瑠伊:はい、いました。海:ほかの4人が頑張って繋いでくれて、やる予定じゃなかった曲をやったりとか、全然わけわかんない曲をやったりとかで、(お客さんを)楽しませてくれて、「心強いな」って思った反面、そのときはまったく余裕がなくて、何をしていたのかわからなかったです。逹瑯:おぉー、すごいねぇ。それで(機材は)直ったの?海:だめでした。完全に"お釈迦"だったんで、しかも、その日と翌日もライヴがあって……。逹瑯:原因がどこだかわかんなかったの? そのときは。海:わかったんですけど、けっこう中枢だったんですよ。逹瑯:それがないと"音が鳴らねー"ぐらいな感じ?海:"音変わらねー"だったんですよ。だから、しょうがないから、アンプに直差しで、ワイヤレスも使わずにその日はやって。翌日は、ワイヤレスだけは生かせたので、ワイヤレスからアンプに……っていう。非常に男臭いセッティングでやりましたね(笑)。逹瑯:へぇ~。なんとかなった?海:個人的にはなんとかなってないです(笑)。僕、ギターソロが少ないんですけど、そのギターソロがあるところで機材が壊れだして。逹瑯:あーお! 機材も、びっくりしちゃったんだねぇ。いきなりギターソロ弾くもんだから(笑)。瑠伊:(笑)。