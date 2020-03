内田彩、無観客で披露した『Reverb』のライブビデオを公開！ ライブ全編も期間限定公開中

声優・アーティストの内田彩が、3月15日(日)に埼玉・大宮ソニックシティ 大ホールにて行なった無観客ライブ『AYA UCHIDA「Reverb」リリース記念無観客配信ライブ~decorate your live!~』より「Reverb」のライブビデオを公開した。



内田彩は、2014年11月12日にアルバム『アップルミント』でソロデビューし、現在5周年を迎えている。5周年ライブの延期を受け、楽しみにしていたファンを笑顔にしたいという思いから、3月14日(土)にYouTubeチャンネルで日本武道館ライブ映像の公開、15日(日)に無観客ライブを実施。「#内田彩武道館ライブ上映」「#内田彩無観客ライブ生配信」と二夜連続でTwitterの世界トレンドを賑わせた。



無観客配信ならではの演出で、内田が会場後方から登場。黒須克彦(B)、村田一弘(Dr)、櫻田泰啓(Key)、鈴木ぷよ(G)によるバンド生演奏にて、新曲「Reverb」でライブをスタートさせている。全編は3月31日(火)までLINELIVEで公開中だ。



また、日本武道館ライブ映像も3月31日(火)まで期間限定公開中! こちらも合わせてチェックしよう。



◆配信情報

日本武道館ライブ映像、および無観客配信ライブが3月31日(火)まで期間限定公開中!



▼内田彩 - Reverb (Official Live Video) | 無観客配信ライブ~decorate your live!~ YouTube EDIT



全編は<LINELIVE>で公開中

※PCからの視聴はできない。

※視聴にはLIVEコインが「600コイン」必要となる。

※アーカイブ視聴期間は購入日から7日間となる。



⭐︎Apple Music、Spotifyでセットリスト公開中



▼AYA UCHIDA Complete LIVE 〜COLORS〜 in 日本武道館 (Official Live Video)