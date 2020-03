TVアニメ『ヒプノシスマイク』7月放送決定！ ついにPVが解禁

アニメ化が発表されていた『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rhyme Anima(ディヴィジョンラップバトル ライムアニマ)の放送時期が2020年7月に決定! ついにPVが解禁となった。さらにオープニングテーマ情報と一部音源、放送情報、メインスタッフ情報が公開された。



2017年9月より始動した、音楽原作キャラクターラッププロジェクト ”ヒプノシスマイク”。日本のヒップホップシーンを牽引するラッパー・トラックメーカーがクリエイターとして参加した本格的な楽曲、その楽曲を歌い上げる個性的なキャラクター達は、いま若者を中心に爆発的な支持を得ており、原作CDの他にコミカライズ、アプリゲーム化、舞台化など、様々なメディアミックス展開を広げている。



そんな『ヒプマイ』のTVアニメ『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rhyme Animaは、TOKYO MX、BS11、とちぎテレビ、群馬テレビ、MBSほかにて2020年7月放送開始! AbemaTVほかにて配信も決定している。



さらに今回解禁となったPVでは、各ディビジョンのキャラクターたちの表情や雰囲気を感じることができ、Division All Starsが歌うオープニングテーマ「ヒプノシスマイク -Rhyme Anima-」を一部聴くことも!



また、アニメ公式HPではアニメのイラストを使用したキャラクター説明ページも合わせてアップされている。



『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rhyme Animaの今後の展開にも注目だ!



(C) King Record Co., Ltd.