西武、子ども虐待防止活動でグッズの売上や募金など571万6879円を寄付

株式会社西武ライオンズ(本社:埼玉県所沢市、代表取締役社長:居郷肇)は、コミュニティプロジェクト「L-FRIENDS」で掲げている「こども支援」の基本理念である「青少年の健全育成」の一環として、昨シーズン、子どもの虐待をなくすことを呼びかける市民運動「オレンジリボン運動」に賛同。「『SAVE THE HOPE(セイブ ザ ホープ)』ライオンズ オレンジリボン運動プロジェクト」を行い、プロジェクトで集まった寄付金571万6879円を、認定特定非営利活動法人児童虐待防止全国ネットワークに寄付した。



児童虐待防止全国ネットワークなどの統計によると、虐待による児童の死亡事例は年間50 件を超え、1 週間に1 人、子どもが命を落としている。さらに、2018年度の児童虐待相談対応件数は15万件を超え、年々増加。西武は、このような現状から、野球を通じて子どもたちを救いたいという想いで同プロジェクトを立ち上げた。



昨シーズンは、オレンジリボン運動の啓発や支援活動を目的として、球団オフィシャルサイトなどで監督や選手のメッセージ動画を放映したほか、8月21日の北海道日本ハムファイターズ戦で「『SAVE THE HOPE』ライオンズ オレンジリボン運動デー」を開催。監督、コーチ、選手がオレンジリボンのロゴが刺繍されたオリジナルキャップとオレンジカラーのユニフォームを着用して試合に臨んだほか、募金活動やチャリティーグッズの販売も行った。



募金とチャリティーグッズの売上の一部、シーズンオフに行った監督・選手・コーチが着用したユニフォームとキャップのチャリティーオークションの売上の一部を合わせ、寄付金額は571万6879円に達した。また、同プロジェクトにご賛同し、西武とパートナーシップを締結したauじぶん銀行株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長:臼井朋貴)からも、昨年7月から今年2月末まで実施した「auじぶん銀行オレンジリボン運動募金」で集まった75万7837円を同団体に寄付している。



これらの寄付金は、子ども虐待防止の啓発のための事業、オレンジリボン活動の運営などに充てられる。



○辻󠄀発彦監督コメント

「『SAVE THE HOPE』ライオンズ オレンジリボン運動プロジェクト」にご協力いただきました皆さま、本当にありがとうございました。球場では、多くの子どもたちの元気な声援と笑顔があり、私たちはいつも子どもたちに勇気づけられています。野球場が子どもたちの未来と希望にあふれる場所であり続けるために、私たちも継続してこの活動を行っていきます。そして、子どもの虐待のない社会となることを切に願っています。