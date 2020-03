開幕が延期となっているMLBでは、スターの自宅での過ごし方が話題になっている。今回はカンザスシティ・ロイヤルズのホーヘイ・ソレーア外野手だ。自宅の庭で家族と過ごす様子をTwitterに投稿し、息子との対決が注目を集めている。





ソレーアは同日、25秒ほどの動画をTwitterにアップ。ソレーアが投手を務め、息子が右打席に立って対決している。この動画では息子の放った打球が庭の柵を超えていく”ホームラン”。アトランタ・ブレーブスのフレディ・フリーマン内野手やシンシナティ・レッズのソニー・グレイ投手が息子から”ホームラン”を放つ様子をアップしたが、ソレーア親子の対決では息子に軍配が上がったようだ。





昨季ロイヤルズ史上最多となる48本塁打を放ち、本塁打王にも輝いたソレーア。豪快な打棒が今季開幕から期待されたが、自宅での調整を余儀なくされているようだ。





暗い話題が世界を包む昨今だが、多くの選手や球団関係者が共闘のメッセージを表明。少しでも早く、安全な開幕に向け、多くの人が動いている現状だ。







【動画】ソレーアの息子が豪快な一発!

ソレーアのツイッターより



Soler hits one out of the yard!



Mini did not fall far from the tree. ☀️💪

— Kansas City Royals (@Royals)