スタジオ2GでMAMES個展『DestinyLand』開催！

メディコム・トイは渋谷PARCOに、NANZUKAギャラリー、デイトナ・インターナショナルとともに運営するスタジオ「2G」を開いている。

アートトイ、セレクトショップ、ギャラリーが合体した、新しいタイプのスタジオだ。



そしてこの2Gで、オリジナルソフビのBUTTON(ボタン)でおなじみMAMES(マメズ)の個展『DestinyLand』が開催される。期間は2020年3月30日(月)~5月6日(水)。

今回はこれを記念して2Gで販売されるアイテムをピックアップしよう。



(C) MAMES



JAM CUSTOM / RUINS PLAY GROUND DestinyLand 「graffiti」Ver. /メディコム・トイ/34万6060円+税/2020年5月発売予定/大型ソフビJAM(ジャンボ・アーティスト・モンスターズ)のボタンのカスタム品。全高約60センチ。会期中、2Gにて抽選応募受け付け。





(C) MAMES



ARTRASH ”RiBahhS” BUTTON [MAMES(カスタム籠入)抽選販売]、 [ノーマル版]/メディコム・トイ/6万546円+税 ([MAMES(カスタム籠入)抽選販売])、1万2000円+税( [ノーマル版])/2020年3月発売予定( [ノーマル版])/ボタンを再デザインした「リバース」版ソフビ。各全高約13センチ(本体)。 [MAMES(カスタム籠入)抽選販売]は名前の通り籠が付属し、抽選販売。会期中、2Gにて抽選受け付け、2020年5月発売予定。





(C) MAMES



A:FLY GEM SV925 (EDITION20)/メディコム・トイ/2万5000円+税/2020年4月発売予定/MAMESのアイコンである、目が宝石になった蠅「フライジェム」を、ハットピンの鬼才TOMOHILO YAMAMULO(トモヒロ・ヤマムロ)が立体化したシルバー製ピンズ。本体にはSV925(スターリングシルバー)を使用、目にはキュービックジルコニアが使われている。全高約2センチ。

B:DestinyLand TOTE BAG(カーキ)/メディコム・トイ/8000円+税/2020年3月発売予定/MAMESの描く「DestinyLand(ディスティニーランド)」がプリントされたポリエステル製トートバッグ。幅約49×高さ約70×マチ約12センチ。持ち手は約30センチで、全長約1メートル5センチのショルダーストラップもセット可能。容量は約21リットル。

C:ART or TRASH T-shirt D:DestinyLand CASTLE logo T-shirt/メディコム・トイ/各6066円+税/2020年3月発売予定/MAMESの作品をプリントしたTシャツ。「ART or TRASH」はフライジェム、「DestinyLand CASTLE 」はディスティニーランドの絵柄になっている。それぞれM、L、XLの3サイズあり。





(C) MAMES



ARTRASH LONELY GIRL/MAMES/35万4242円+税(LONELY GIRL and BUTTON「have a good plans.」)、61万8787円+税(fly gem、trash or castle)、55万1455円+税(popcorn bucket)/2020年4月発売予定/MAMESの描いたアートピース。それぞれ一点もの。写真は製作中の状態なので、完成品では色味や細部は変わる可能性あり。





(C) MAMES



ARTRASH/MAMES/各16万4242円+税/2020年4月発売予定/MAMESの描いたアートピース。それぞれ一点もの。写真は製作中の状態なので、完成品では色味や細部は変わる可能性あり。





(C)MAMES/Anne Valerie Dupond



Anne Valerie Dupond × MAMES 「BUTTON」スタチュー (EDITION30)/メディコム・トイ/18万円+税/2020年5月発売予定/MAMESのBUTTON(ボタン)をモチーフに、フランスのテキスタイル芸術家Anne Valerie Dupond(アン・ヴァレリー・デュポン)が製作したスタチュー。全高約42センチ。会期中、2Gにて抽選応募受け付け。





(C)MAMES/Anne Valerie Dupond



Anne Valerie Dupond × MAMES POST CARD(10枚セット)/メディコム・トイ/1500円+税/2020年3月発売予定/MAMES作品をモチーフにしたアン・ヴァレリー・デュポンのスタチューの写真を使ったポストカード。絵柄の異なる10枚セットだ。





(C)MAMES/Anne Valerie Dupond



A:Anne Valerie Dupond × MAMES KEY CHAIN/メディコム・トイ/3000円+税/2020年3月発売予定/アクリル製のキーチェーン。全高約11.5センチ。

B:Anne Valerie Dupond × MAMES Tee Shirt A、C:Anne Valerie Dupond × MAMES Tee Shirt B/メディコム・トイ/各6800円+税/2020年3月発売予定/アン・ヴァレリー・デュポンの作品の写真を使ったTシャツ。A、BともサイズM、L、XL。

D:Anne Valerie Dupond × MAMES TOTE BAG A、E:Anne Valerie Dupond × MAMES TOTE BAG B/メディコム・トイ/各5000円+税/2020年4月発売予定/アン・ヴァレリー・デュポンの作品の写真を使ったトートバッグ。A、Bとも幅約44×高さ約43センチ。





ここからはMAMES作品以外の2Gアイテムを紹介しよう。



(C) eri



mimi01|ORIGIN/メディコム・トイ/6000円+税/2020年4月発売予定/eri(エリ)の代表作mimiをソフビ化。全高約11センチ。





(C) eri



gris gris des BONBON オリジナル刺繍ワッペン/カードセット 5種/メディコム・トイ/各2000円+税/4月発売予定/アーティスト絵理/eriが描く猫のイラストを元にしたワッペン。読み方は「グリグリデボンボン」。カード1枚、封筒1枚付属。サイズは「サーカス猫KOHAKUちゃん」「鏡の国のKOHAKUちゃん」が最大で、全高約8.5×全幅約12.5センチ。





(C) Aaron McNaught



DEWY マーブルイエロー、マーブルピンク/メディコム・トイ/各1万円+税/2020年4月下旬発売予定/Aaron McNaught(アーロン・マクノート)のオリジナルソフビ。各全高約24センチ。





(C) MMXIX Full Colour Black Ltd.

Sync. TM & (C) 2013-2020 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



FLOWER BOMBER BRONZE STATUE #2/メディコム・トイ/60万円+税/4月発売予定/アーティストBANKSY(バンクシー)のグラフィティにインスパイアされたスタチュー。全高約36センチ。数量限定発売。



今回のMAMESのアイテムにはアートトイというより「絵画」に当たるものも含まれている。ギャラリーを設けている2Gならではのアイテムと言えるだろう。