『HUSH』のバットマンが2バージョンでアクションフィギュアに！

バットマンが強敵ハッシュと対決するDCコミックス『HUSH』(邦題『バットマン:ハッシュ』)。この作品のバットマンがメディコム・トイのアクションフィギュアMAFEX(マフェックス)になって発売される。しかも黒と青の2種類。本体部分の造形は基本的に同じで、付属品とカラーリングが異なる仕様になっている。





MAFEX BATMAN ”HUSH” BLACK Ver./メディコム・トイ/7800円+税/2021年1月発売予定/『HUSH』に登場するバットマンをアクションフィギュアで再現。全高約16センチ。マントは布製で端にワイヤーが入っており、ある程度形状を固定できる。表情パーツ2種。武器としてナックル、グラップルガンと2種のバットラングが付属。

またコミックスの表紙イラストの1つをイメージしたガーゴイルベースも付属する。ガーゴイルベースには可動アームを取り付けることも可能だ。





MAFEX BATMAN ”HUSH”/メディコム・トイ/7800円+税/2020年4月発売予定/DCコミックス『HUSH』に登場するバットマンをアクションフィギュア化。全高約16センチ。

表情パーツは素顔のブルース・ウェイン含む3種。マントは布製でワイヤー入り。武器としてバットラングとナックルが付属する。



ここからはバットマン以外のMAFEXを紹介しよう。



MAFEX Michael Jordan (Chicago Bulls) /メディコム・トイ/9800円+税/6月発売予定/伝説的な元プロバスケットボール選手マイケル・ジョーダン、そのシカゴ・ブルズ時代のユニフォーム姿をアクションフィギュアで再現。全高約17センチ。

表情パーツは2種。ユニフォームと肘・膝のサポーターは布製で、シルエットと可動を両立させている。バスケットシューズは3種類が付属しており、差し替えが可能になっている。また同スケールのバスケットボールも付属する。





MAFEX LeBron James (Los Angeles Lakers) /メディコム・トイ/9500円+税/12月発売予定/現役プロバスケットボール選手レブロン・ジェームズをアクションフィギュア化。ユニフォームなどは2020年3月現在所属しているロサンゼルス・レイカーズのものだ。全高約17センチ。

表情パーツは2種。ユニフォームとアームカバーは布製。両腕のタトゥーもプリントで再現されている。また同スケールのバスケットボールも付属する。



今回のMAFEXのバットマンは、基本同じ造形で黒と青の2バージョンが発売されることになる。これは『HUSH』中に黒・青2種類のバットマンスーツが登場する、というわけではない。

バットマンのスーツの黒い部分は、コミックスでは黒ベタ、黒からグレーのグラデーションまたは塗り分け、黒から青・水色のグラデーションまたは塗り分けのいずれかで描かれることが多い。絵によってはほぼ水色、という場合もある。

今回の2バージョンは、その塗り方の違いを表現したものである。



※一部アイテムの写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。